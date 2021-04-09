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Ekonomi OYAK’ın otomotiv odaklı Ro-Ro limanına ilk sefer gerçekleşti
Ekonomi

OYAK’ın otomotiv odaklı Ro-Ro limanına ilk sefer gerçekleşti

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ tarafından Japon NYK Line (Nippon Yusen Kaisha) ortaklığı ile Kocaeli’nin Körfez ilçesinde hayata geçirilen ortak liman işletmesinde ilk deneme seferi başarıyla gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 11:09:00 -
OYAK’ın otomotiv odaklı Ro-Ro limanına ilk sefer gerçekleşti

Uluslararası standartlarda hizmet verecek olan otomotiv odaklı Ro-Ro limanı, küresel otomotiv lojistiğinin yeni merkezi olmaya hazırlanıyor. Köstence’den (Romanya) başlayan ve Körfez Bölgesi’nde tamamlanan ilk deneme seferinde ithal araçlar limandan tahliye edildi. 2019 yılından bu yana inşası devam eden Ro-Ro limanı, gelecek günlerde gerçekleştirilecek resmi açılışı sonrası uluslararası otomobil markalarının ihracat ve ithalat kapısı konumuna gelecek. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, yapılan ilk deneme seferinin başarıyla tamamlanmasının uluslararası otomotiv sektörü için tarihi bir an olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Dünyanın en köklü ve en büyük denizcilik şirketlerinden NYK Line ile 2018 yılında başladığımız yolculukta çok önemli bir basamağı başarıyla geride bıraktık. İlk seferin tüm süreçlerinin OYAK Grup Şirketleri iş birliği ile yürütülmesi de bizleri ayrıca gururlandırdı. Türkiye’nin çok önemli bir ihtiyacına daha çözüm olacak bu yatırımımız, otomotiv sektörüne olan güvenimizin de bir göstergesi. Kısa bir zaman içerisinde uluslararası otomotiv lojistiğinin rotasını değiştirerek merkez konumuna gelecek olan limanımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

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