OYAK şirketleri TEKNOFEST Güneydoğu'da MUGEM çeliğini ve hibrit motoru sergileyecek

OYAK'a bağlı Erdemir, Miilux OY, OYAK HORSE, HEKTAŞ ve OMSAN Lojistik, 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu'da farklı sektörlerde geliştirdikleri teknoloji ve üretim çözümlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

Festivalde Erdemir, Millî Uçak Gemisi (MUGEM) Projesi'ne yönelik çelikleriyle; Miilux OY denizaltı ve balistik çelikleriyle yer alacak. OYAK HORSE hibrit motor teknolojisini, HEKTAŞ ise tarım teknolojilerini sergileyecek. OMSAN Lojistik de bölgenin gelişen ticaret koridorları ve yeni lojistik fırsatlarına odaklanacak.

Millî uçak gemisinin çeliği Erdemir'den

Erdemir, Türkiye'nin ilk yerli ve millî uçak gemisi MUGEM'de kullanılacak yüksek performanslı gemi çeliklerini festivalde tanıtacak. Geminin gövde ve güvertesinde kullanılacak yaklaşık 40 bin ton gemi sacını Erdemir üretecek. Türkiye'nin önde gelen levha haddehanesinde üretilen EH460 kalite gemi çeliği; yüksek mukavemet, üstün tokluk, kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirlik özellikleri taşıyor.

Festivalde Erdemir'in 2. Yüksek Fırını Zübeyde'nin maketi de sergilenecek, ziyaretçilere üretim süreci hakkında bilgi verilecek. F1 numaralı OYAK standında Erdemir, peletin çeliğe dönüşüm yolculuğunu VR gözlükle izlenebilen üç boyutlu bir video deneyimiyle anlatacak.

Erdemir, paydaşı olduğu Multifonksiyonel İleri Malzemeler ve Sistemler Yarışması'nın lansmanını festivalin ilk gününde gerçekleştirilecek özel bir açılışla yapacak. TEKNOFEST tarihinde ilk kez bir yarışmaya özel kurgulanan lansman ve deneyim alanı, ziyaretçileri malzemenin geçmişten geleceğe uzanan yolculuğuyla buluşturacak. İlk başvuruların 2027 yılında üniversite ve üzeri seviyedeki katılımcılardan alınması planlanan organizasyonda gençler; çelik başta olmak üzere kompozit ve seramik esaslı ileri malzemeler geliştirerek malzemenin geleceğine yön verecek projeler ortaya koyacak.

HY 80 ve HY 100 denizaltı çelikleri Miilux OY standında

Türkiye'nin önde gelen zırh çeliği üreticilerinden olan OYAK şirketlerinden Miilux OY, denizaltı ve balistik alanlarında kullanılan yüksek mukavemetli çeliklerini tanıtacak. Standda HY 80 ve HY 100 kalite denizaltı çelikleri ile balistik plakalar ziyaretçilerle buluşacak. Millî Denizaltı (MİLDEN) ve Millî Nükleer Denizaltı (NÜKDEN) projelerine yönelik çelik üretimi gerçekleştiren şirketin standında bir denizaltı maketi de yer alacak.

HORSE H18'in hibrit sistemle toplam gücü yaklaşık 155 beygir

Türkiye'nin binek araçlar için motor ve vites kutusu üreticisi OYAK HORSE, Bursa'daki fabrikasında ürettiği HORSE H18 motorunu hibrit güç aktarma sisteminin ana bileşenleriyle birlikte sergileyecek. 1,8 litrelik HORSE H18 yaklaşık 110 beygir güç ve 172 Nm tork üretirken, hibrit sistemle birlikte yaklaşık 155 beygir toplam sistem gücü sunuyor. OYAK HORSE Ar-Ge mühendisleri festival boyunca motorun ve hibrit sistemin çalışma prensibini ziyaretçilere anlatacak.

HEKTAŞ tohum teknolojilerini, OMSAN yeni ticaret koridorlarını anlatacak

HEKTAŞ, festivalde dikey tarım uygulamaları ve tarımsal analiz sensörleriyle yer alacak. Geçtiğimiz yıl da sergilenen bu teknolojilerin yanı sıra, bu yıl tohum teknolojilerine ilişkin içerikler de ziyaretçilere sunulacak. Şirket, tarımsal üretimde teknoloji kullanımına yönelik çalışmalarını ve farklı uygulamalarını özellikle gençler ve teknoloji meraklılarıyla paylaşacak.

OMSAN Lojistik, Güneydoğu Anadolu'dan Ortadoğu'ya uzanan yeni ticaret koridorlarına ve bu hatlarda oluşan lojistik fırsatlara odaklanacak. Suriye, Irak, İran ve Körfez ülkeleriyle gelişen ticaret; sınır ötesi taşımacılık, depolama ve proje lojistiğinde yeni alanlar oluştururken OMSAN, kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve entegre lojistik kabiliyetleriyle bu koridorlarda ortaya çıkan yeni fırsatlara ilişkin ziyaretçilere bilgi sunacak.