Ev değil adeta darphane! Duvarları ve fayansları yıkan polis gözlerine inanamadı, servet fışkırdı

İtalyan polisinin Napoli yakınlarında Camorra bağlantılı organize suç örgütüne yönelik düzenlediği dev baskında, adeta bir banka kasasına dönüştürülen evin duvar ve fayans gizli bölmelerinden 3,2 milyon euro nakit para ele geçirildi. Paraları evden çıkarabilmek için plastik kovaların kullanıldığı operasyonda polisin bazı duvarları yıkması ve duş kabinlerini sökmesi dikkat çekti. Uyuşturucu ticareti ve mafya faaliyetleriyle ilişkilendirilen devasa servetin yanı sıra çok sayıda Kalaşnikof tüfek ve lüks saat ele geçirilirken 34 şüpheli tutuklandı.