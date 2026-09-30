  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hükümete parmak sallaya sallaya servetini katlayan Koç’tan kritik anlaşma mesajı: “1-1,5 aya kalmaz, imzayı atarız” Son dönemde Türkiye ile sürekli temas kuran Saddam Hafter'den tehlikeli hamle: Gizlice görüştü Sıfır otomobil fiyatlarında yer yerinden oynayacak! 335 bin liraya araba dönemi resmen başlıyor Bir dönem Türkiye’nin en zengini olmuştu! Ünlü işadamı, iki günde servetinin yarısını kaybetti Mısır'dan Türkiye'ye büyük ihanet: Uçak saatler içerisinde havalanacak Duyan, gören “Yok artık” diyor! Altında ağızları açık bırakan rakam Kritik uygulama Türkiye’nin 7 şehrinde sessiz sedasız başladı! Vatandaşların telefonlarına SMS gönderildi Dünyanın dört bir yanından tepki yağıyor! Kuzey Kore basını: “Katil canavar rezil oldu” Çocukların zihinleri ekran kıskacında! Cep telefonları dikkatlerini çalıyor
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Ev değil adeta darphane! Duvarları ve fayansları yıkan polis gözlerine inanamadı, servet fışkırdı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ev değil adeta darphane! Duvarları ve fayansları yıkan polis gözlerine inanamadı, servet fışkırdı

İtalyan polisinin Napoli yakınlarında Camorra bağlantılı organize suç örgütüne yönelik düzenlediği dev baskında, adeta bir banka kasasına dönüştürülen evin duvar ve fayans gizli bölmelerinden 3,2 milyon euro nakit para ele geçirildi. Paraları evden çıkarabilmek için plastik kovaların kullanıldığı operasyonda polisin bazı duvarları yıkması ve duş kabinlerini sökmesi dikkat çekti. Uyuşturucu ticareti ve mafya faaliyetleriyle ilişkilendirilen devasa servetin yanı sıra çok sayıda Kalaşnikof tüfek ve lüks saat ele geçirilirken 34 şüpheli tutuklandı.

#1
Foto - Ev değil adeta darphane! Duvarları ve fayansları yıkan polis gözlerine inanamadı, servet fışkırdı

İtalya’nın Napoli kenti yakınlarında düzenlenen büyük bir organize suç operasyonunda ekipler bankaya kasasına dönüştürülen bir evle karşılaştı. Camorra bağlantılı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik baskında duvarların, fayansların ve mobilyaların gizli bölmelerine saklanan 3,2 milyon euro nakit para ele geçirildi. Evden ayrıca silahlar ve 11 Rolex saat çıktı.

#2
Foto - Ev değil adeta darphane! Duvarları ve fayansları yıkan polis gözlerine inanamadı, servet fışkırdı

Caivano kasabasında gerçekleştirilen operasyonda polis ekipleri, evin farklı noktalarında gizli bölmeler bulunduğunu tespit etti. Duvarların içi ve fayansların altı tek tek kontrol edilirken, 50 euroluk banknotların düzenli şekilde paketlendiği görüldü.

#3
Foto - Ev değil adeta darphane! Duvarları ve fayansları yıkan polis gözlerine inanamadı, servet fışkırdı

Ekipler, paraları evden çıkarmak için plastik kovaları kullanmak zorunda kaldı. Ele geçirilen toplam miktarın 3,2 milyon euro, yaklaşık 178 milyon lira olduğu aktarıldı.

#4
Foto - Ev değil adeta darphane! Duvarları ve fayansları yıkan polis gözlerine inanamadı, servet fışkırdı

Polis, paranın saklandığı bölmelere ulaşabilmek için evin bazı duvarlarını yıktı, duş kabininin zeminini söktü ve mobilyaları detaylı şekilde aradı.

#5
Foto - Ev değil adeta darphane! Duvarları ve fayansları yıkan polis gözlerine inanamadı, servet fışkırdı

Napoli Baş Antimafya Savcısı Nicola Gratteri, paranın evde bulunduğuna ilişkin bilgi sahibi olduklarını ancak tam olarak nerelere gizlendiğini belirlemek için kapsamlı bir arama yaptıklarını açıkladı.

#6
Foto - Ev değil adeta darphane! Duvarları ve fayansları yıkan polis gözlerine inanamadı, servet fışkırdı

Operasyonda yalnızca yüklü miktarda nakit para ele geçirilmedi. Evde çok sayıda Kalaşnikof tipi piyade tüfeği, farklı tabancalar ve 11 Rolex saat bulundu. Yetkililer, ele geçirilen paranın kaynağına ilişkin soruşturmayı sürdürürken, ilk değerlendirmelerde uyuşturucu ticaretiyle bağlantı üzerinde durulduğu aktarıldı.

#7
Foto - Ev değil adeta darphane! Duvarları ve fayansları yıkan polis gözlerine inanamadı, servet fışkırdı

Operasyonun ardından 34 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler hakkında mafya tipi suç örgütü kurma, şantaj ve uyuşturucu ticareti suçlamaları yöneltildi.

#8
Foto - Ev değil adeta darphane! Duvarları ve fayansları yıkan polis gözlerine inanamadı, servet fışkırdı

Ele geçirilen paranın ise suçtan elde edildiği kesinleşmesi halinde mağdurların desteklenmesine yönelik İtalya Adalet Fonu'na aktarılmasının planlandığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akın Gürlek'in avukatı harekete geçti: İddialar iftira, belgen varsa açıkla
Gündem

Akın Gürlek'in avukatı harekete geçti: İddialar iftira, belgen varsa açıkla

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek hakkında ortaya ..
Beşiktaş’ın yeni sponsoru belli oldu
Spor

Beşiktaş’ın yeni sponsoru belli oldu

Sürat Lojistik ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında yeni bir sponsorluk anlaşması imzalandı. İş birliği kapsamında Sürat Lojistik, bir yıl..
CHP'de Kılıçdaroğlu şoku! İhraç kararı sonrası Faik Öztrak dernekten istifa etti!
Gündem

CHP'de Kılıçdaroğlu şoku! İhraç kararı sonrası Faik Öztrak dernekten istifa etti!

Sosyal Demokrasi Derneği'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu üyelikten ihraç etmesi parti içinde büyük yankı uyandırdı. Kararın ardı..
Devlet 600 yıllık camiyi yıkmak isteyince halk canlı kalkan oldu
Dünya

Devlet 600 yıllık camiyi yıkmak isteyince halk canlı kalkan oldu

Hindistan’ın Ujjain kentinde Müslümanlar, yaklaşık 600 yıllık Şahi Camii’nin yol genişletme projesi kapsamında kısmen yıkılmasına karşı gece..
Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti! Şimdi sıra vatandaşın 560 milyarını götürenlerde
Gündem

Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti! Şimdi sıra vatandaşın 560 milyarını götürenlerde

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin fondan gelen 2,2 milyar lirayı iade etmesi muhalefeti şoka uğratırken, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büy..
Sol mahalleden fon vurgununa ilişkin dikkat çekici çıkış: Erdoğan’ın bir suçu yok güvendikleri ihanet etti
Gündem

Sol mahalleden fon vurgununa ilişkin dikkat çekici çıkış: Erdoğan’ın bir suçu yok güvendikleri ihanet etti

Sol mahalleden fon vurgununa ilişkin dikkat çekici çıkış geldi. Eski CHP’li bakanlardan Fikri Sağlar gibi CHP’lilerin avukatlığını yapmış ol..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23