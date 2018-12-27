Oyak Renault’dan dijital dönüşüm atağı

Oyak Renault, üretim ve bakım süreçlerinde altyapısını dönüştürmek ve iş gücünü yeni teknolojilere adapte etmek üzere Boğaziçi Üniversitesi ile Türkiye’de ilk olma niteliği taşıyan bir iş birliği başlatıyor.

İş birliği kapsamındaki “Dijital Dönüşüm” projesi ile rekabet avantajını korumak için imalat sektörünün ihtiyacı olan teknolojik dönüşümü sağlayacak ve akıllı teknolojilerin uygulamasına örnek olacak bir model oluşturulacak.

Projenin ikinci fazında, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın bir izdüşümü üniversite kampüsünde oluşturulacak. “Model Fabrika” olarak adlandırılan bu çalışma ile Oyak Renault’nun ihtiyaçları, pratik ve sanal düzenekler üzerinde belirlendikten sonra dijital dönüşüm için gerekli aksiyonların alınması sağlanacak.