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Oyak Renault'dan çocuklara iş güvenliği bilinci

Oyak Renault'nun İŞKUR ve İŞGÜM'ün de desteğiyle çocukların iş güvenliği konusunda erken yaşta bilinçlenmesi ve yaşamlarının her anında bu farkındalıkla hareket etmesi için düzenlediği 11. Oyak Renault Çocuklar Arası İş Güvenliği Afiş Yarışması'nın kazananları ödüllendirildi

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:32
Oyak Renault'dan çocuklara iş güvenliği bilinci

İSTANBUL (AA) - Oyak Renault, iş güvenliği bilincini erken yaşta aşılamak için ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören çocuklara yönelik "50 Yıl Sonra İş Güvenliği" konulu 11. Oyak Renault Çocuklar Arası İş Güvenliği Afiş Yarışması düzenledi.

Oyak Renault'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk defa Oyak Renault fabrikaları çalışanlarının çocukları dışında İŞKUR çalışanlarının çocuklarının da dahil edilerek daha geniş bir kitleye ulaşılan yarışmada minikler, 50 yıl sonraki olası iş sağlığı ve güvenliği konularını hayal ederek afişler tasarladı ve yaşamlarının her anında bu farkındalığa sahip olmak üzere bilinçlendi.

İŞKUR ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü'nün (İŞGÜM) desteğiyle Oyak Renault otomobil fabrikalarında düzenlenen 11. Oyak Renault Çocuklar Arası İş Güvenliği Afiş Yarışması ödül törenine Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun'un yanı sıra ISG Genel Müdürü Sedat Yenidünya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Çalışma ve İş Kurumu Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ile Bursa İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Filiz İlhan Güvenç katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan törende çocuklar tarafından tasarlanan afişler davetlilerin ilgisine sunuldu.

Haziran ayında başlayan 11. Oyak Renault Çocuklar Arası İş Güvenliği Afiş Yarışması'nda, ilkokul ve ortaokul olmak üzere iki kategoride değerlendirilen afişler arasından birincilik ödülünü kazanan öğrencilere tablet, ikincilik ödülünü kazanan öğrencilere bisiklet, üçüncülük ödülünü kazananlara ise bluetooth kulaklık hediye edildi. Dereceye giremeyen öğrencilere de mansiyon ödülü olarak 200 liralık hediye çeki verildi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:32
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