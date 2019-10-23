Oyak Renault’da test üretimi başladı

Oyak Renault Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası Test Üretimi Töreni Bursa’da gerçekleşti. Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun da verilen teşvikler sayesinde Türkiye’de ilk kez alüminyum motor blokunun tesislerinde üretileceğine işaret etti. Üretim tesisinin ihracat, istihdam ve katma değerli üretime katkı sunacağına dikkati çeken Aoun, “Üretim merkezimizi söz verdiğimiz gibi çok kısa sürede tamamladık. 2020’de seri üretime geçmek için son aşamaya geldik” dedi.

Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Türkiye’de ilk defa alüminyum motor blokunun Oyak Renault Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası’nda üretileceğini belirterek “Bu fabrika, Renault’nun ülkemizde ve Avrupa’daki tek hibrit motor üretim tesisi olacak. Burada üretilen motorlar Çin, İspanya ve İngiltere’ye ihraç edilecek” diye konuştu. Bakan Varank ve beraberindekiler, konuşmaların ardından düğmeye basarak Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası’ndaki test üretimini başlattı.