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Oyak Renault’da test üretimi başladı

Oyak Renault Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası’nda alüminyum motor blokunun test üretimine başlandı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:35
Oyak Renault’da test üretimi başladı

Oyak Renault Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası Test Üretimi Töreni Bursa’da gerçekleşti. Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun da verilen teşvikler sayesinde Türkiye’de ilk kez alüminyum motor blokunun tesislerinde üretileceğine işaret etti. Üretim tesisinin ihracat, istihdam ve katma değerli üretime katkı sunacağına dikkati çeken Aoun, “Üretim merkezimizi söz verdiğimiz gibi çok kısa sürede tamamladık. 2020’de seri üretime geçmek için son aşamaya geldik” dedi.

Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Türkiye’de ilk defa alüminyum motor blokunun Oyak Renault Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası’nda üretileceğini belirterek “Bu fabrika, Renault’nun ülkemizde ve Avrupa’daki tek hibrit motor üretim tesisi olacak. Burada üretilen motorlar Çin, İspanya ve İngiltere’ye ihraç edilecek” diye konuştu. Bakan Varank ve beraberindekiler, konuşmaların ardından düğmeye basarak Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası’ndaki test üretimini başlattı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:35
  1. Bursa
  2. Oyak Renault Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası Test Üretimi
  3. Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun
  4. alüminyum motor bloku
  5. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  6. Oyak Renault Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası
  7. Renault
  8. hibrit motor
  9. Çin
  10. İspanya
  11. İngiltere

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