Oyak Renault inovasyon laboratuvarı açıldı

Otomobil üreticisi Oyak Renault, dijital dönüşüm ve inovasyon kültürünü yaymak; çalışanlarının projelerini teşvik etmek amacıyla [email protected] inovasyon laboratuvarını hizmete sundu. Laboratuvarın açılışını Genel Müdür Antoine Aoun yaptı. Her türlü araç ve gereç ile donatılan [email protected]’da Oyak Renault Inovasyon Kulübü’nün 220 üyesi, 30 gönüllü koordinatörün gözetiminde inovatif ürünler geliştirmeye çalışacak.

Öğrencilere açık olacak

İnovasyon laboratuvarında üniversite ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarının öğrencilerinden oluşacak proje grupları ile tatil dönemlerinde Oyak Renault çalışanlarının çocukları için atölyeler açılacak. Laboratuvar; eğitim, konferans gibi etkinliklerin yanı sıra inovasyonu destekleyen kurumların ortak projeler üretmek yönündeki aktivitelerine ev sahipliği yapacak. Prototip yapımı için basit malzeme ve düzeneklerin yer alacağı [email protected], ‘Hayal Ötesi Seansları’, ‘Cin Fikir Kampı’, ‘Digi Dünya’ gibi aktiviteler ile hafta içi her gün faaliyette olacak.

7 bin kişi istihdam ediyor

Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim hacmi ile dikkat çekiyor. Bursa’da 582 bin 483 metrekare üzerinde kurulu üretim tesislerinde Karoseri-Montaj Fabrikası ve Mekanik Şasi Fabrikası, Ar-Ge merkezi bulunuyor.

1969 yılında Bursa’da kurulan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, 2017 yılı sonu itibariyle 7 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.