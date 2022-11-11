OYAK Çimento’dan ilk 9 ayda güçlü büyüme

Türkiye çimento sektörünün lideri OYAK Çimento, 2022’nin ilk dokuz ayına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, bahsi geçen dönemde özkaynaklarının 4,5 milyar TL’yi aştığını, net kârının ise yüzde 255 arttığını duyurdu.

Sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak adına sektöründe öncü faaliyetler yürüten OYAK Çimento, 2021’de olduğu gibi bu yıl da güçlü bir büyüme tablosu sergilemeye devam ediyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin özkaynaklarının 2022’nin ilk dokuz ayında 4,5 milyar TL’yi aştığı, FAVÖK’te ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 202’lik artış sağlandığı kaydedildi. OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, sergiledikleri başarılı performansın arkasında, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem’in gösterdiği gelecek vizyonunun ve ortaya koyduğu stratejinin etkisinin büyük olduğunu vurguladı.

2022’nin ilk dokuz ayında şirketin net kârının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 255 artarak 1 milyar 571 milyon 579 bin 737 TL’ye yükseldiğini ifade eden Çalbıyık, toplam gelirlerinin de yaklaşık yüzde 160 artışla 8 milyar 185 milyon 945 bin 315 TL’ye çıktığını kaydetti.

Çalbıyık, uluslararası ölçekte ciddi bir hedef ortaya koyarak ‘Net-Zero’ (Net-Sıfır) taahhüdünü veren ilk Türk çimento şirketi olan OYAK Çimento’nun son dönemde sektörüne örnek olan çevreci ürün ve uygulamalarıyla ön plana çıkmayı sürdürdüğünü, bu durumun da müşteri sayılarında artış sağladığını dile getirdi.

Katma değeri yüksek ürünlerin markette tercih edilmesinin kârlılıklarına yansıdığını ifade eden Çalbıyık, OYAK Çimento olarak önümüzdeki dönemde de sektöre yön verecek ürün ve uygulamalarla büyümeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.