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Oya işi zor diye emek vereni azaldı

Ne kadar sabırlı kadınlarmış ninelerimiz; evde ne buzdolabı, ne çamaşır ve bulaşık makinesi, ne elektrik süpürgesi varken bile onların bugün kolayca gördükleri işi hiç yüksünmeden saatlerce uğraşarak yapar, sonra usulca bir köşeye oturup tığ işi yaparak dinlenirlermiş.

24 Kasım 2018 Cumartesi 18:05
Oya işi zor diye emek vereni azaldı

Şimdilerde çoğu hanıma göre bu tığ işleri nerede kaldı dinlenmek olsun, bilakis “zahmetli iş”!

Hem ne var o denli zahmete girmeye, çarşı pazar makine işi binbir örnekle dolu!..

Zamanımızda hanımlar artık örgüye, kaneviçeye, tığ işlerine ayıracak vakit bulamıyorlar; televizyon karşısına geçip, ‘sit-com’lar, ‘pembe dizi’ler, evlendirme programları takibetmekten..

Buzdolabında saklanan yeşil sebzeler bir süre sonra diriliklerini, tazeliklerini yitirirler. Onları tekrar eski hallerine getirmek için önce yıkayın. 2 litrelik suya 1 yemek kaşığı limon suyu katın ve onları 10-15 dakika kadar bu limonlu su içinde bekletin.

Yoğurttan daha fazla yararlanmak için suyunun atılmaması gerekir. Yoğurdun tüm vitamin ve mineralleri bu suda bulunmaktadır. Ayrıca, bu su yemeklere ekşi bir tat kazandırmak istenildiğinde de kullanılabilir.

 

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 18:05
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