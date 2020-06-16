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Oya Eronat'tan HDP'nin "Özgürlük ve Demokrasi" yürüyüşüne sert tepki: Çocukları katledenlerin cenazesine katılmak özgürlük mü?

HDP'nin "Demokrasi" yürüyüşüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oya Eronat, "Benim oğlum ve Eren Bülbül gibiler hainlerce şehit edilecek. Onları şehit edenlere destek verenler hapise atılınca 'özgürlük ve demokrasi' diyecekler. Bunun kabul edilebilir hiçbir tarafı olamaz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 20:13:00 - 2020-06-16 20:19:43
Oya Eronat'tan HDP'nin "Özgürlük ve Demokrasi" yürüyüşüne sert tepki: Çocukları katledenlerin cenazesine katılmak özgürlük mü?

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr yayınına katılan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, HDP'nin "Demokrasi" yürüyüşüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Küçük çocukları öldüren teröristlerin cenazelerine katılmak demokrasi ve özgürlük mü oluyor?" diye soran Eronat, "Leyla Güven'in yaptığı açıklamalar var. 'Tabiki dağa çıkışlar olacak, gerillalar olacak' diyor. Teröristlere farklı isimler atfedilmesi demokrasi ve özgürlük müdür? Terörün ve teröristin kavramı hem Türkiye'de hem de tüm dünyada nettir. Çocukları öldüren insanlara terörist denir. İnsanları dağa çıkmaya teşvik edenler de teröristtir. Şimdi biz bunlara 'Teröristleri övüyor' diyoruz ama aslında kendilerinin de teröristlerden hiçbir farkı yok." ifadelerini kullandı.

 

"Dünyanın her yerinde terörü destekleyenler hapse atılır"

Terörü destekleyenlerin tutuklanmasının doğal bir sonuç olduğunu belirten Eronat, "Eren Bülbül, oğlum Eren Şahin şehit olacak. Bu insanlar tutuklandığı zaman da 'Demokrasi ve özgürlük' diyecekler öyle mi? Bugün İspanya'nın Katalan bölgesinde teröre yatkın en ufak bir kelime asla affedilmiyor ve oradaki belediye başkanları, siyasetçiler hepsi yargılanıyorlar, içeri atılıyorlar. Bugün Avrupa'nın göbeğinde, İspanya'da bunlar kabul edilemezken 40 yıldır bizim 40 bin şehit verdiğimiz, gazilerimizin olduğu böyle bir duruma demokrasi ve özgürlük nasıl denilebilir? Demokrasi ve özgürlükten çok bahsediyorlarsa HDP önünde oturan anneler var.

Bu anneler herhalde keyiften gidip orada çay kahve içmek için oturmuyorlar. Hepsinin çocukları var ve bu çocuklar 14, 15, 16 yaşlarında dağa kaçırılmış çocuklar. Dünya litaratürüne göre 18 yaşından küçük herkese çocuk deniyor. Bunlar meclis kürsülerine çıktıkları zaman kadına şiddetten yağdırıyorlar. Bir kadının evladını almak o anneye yapılabilecek en büyük şiddettir. Bir kere bile gidipte 'Ya siz ne istiyorsunuz?' demediler." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Özgürlük dediğin herkesin kendi menfaatine gelen demokrasıyı kılıf olarak kullanan zavallı kulların icat ettiği bir kandırmacadan başkası değildir,Gerçek olan Allahın dediğidir ve asla şamaz.
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hakan

Allah yolunuzu acık etsin.oya hanım .anaların ahını alanlar bu dünyada zaten felah bulmazlar .öbür tarafıda unutmamamak lazım
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