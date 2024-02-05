“Oy yoksa hizmet yok” CHP’nin işi! Vatandaşa asıl cezayı Lütfü kesmişti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Hatay’da konuşma gerçekleştirdi. Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay İlçe Belediye Başkan Tanıtım Toplantısı'nda Erdoğan, yerel yönetimlerle merkezi yönetimlerin işbirliği halinde olması gerektiğini, hizmetin bu şekilde vatandaşlara ulaştırılabileceğini söyledi. Erdoğan, “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı.” dedi.

Lütfü Savaş’ın rezillikleri!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri, akıllara CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın skandallarını getirdi. Merkezi yönetimle, AK Parti hükümetiyle işbirliği yollarını tıkayan Savaş, bu yetmezmiş gibi kendisine oy vermeyen vatandaşlara, “Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Niye mecburum ki? Bu kadar net. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz” demişti.

Ayrıca Lütfü Savaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürekli vurgu yaptığı kentsel dönüşüm çalışmalarına da sekte vurmuş, halkı kışkırtıp evlerini dönüştürmemelerini istemişti. Kentsel dönüşüme karşı miting yapan Savaş, gecenin bir vakti vatandaşları sokağa dökmüş ve muhalefetin sık sık tekrarladığı, “Kentsel değil rantsal dönüşüm” iftirasına sığınarak çürük evlerde yaşamaları için vatandaşları teşvik etmişti!..



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6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından büyük yıkıma uğrayan ve adeta hayalet şehre dönen Hatay’da CHP’li belediye başkanı Lütfü Savaş’ın hem merkezi otorite ile çalışmayı reddetmesi hem de kentsel dönüşüme karşı çıkması büyük faturaya mâl oldu…

Bu arada CHP önümüzdeki seçimlerde tekrar Lütfü Savaş’ı Hatay Belediye Başkanı adayı gösterdi.

Yandaş medyadan Erdoğan çarpıtması

Sahibi FETÖ firarisi olan Sözcü, teröristlerin savunuculuğunu yapmaktan çekinmeyen BirGün ve İYİ Parti’nin gayri resmi yayın organı YeniÇağ gibi yandaş bazı medya organları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini çarpıtarak servis etti. Söz konusu gazeteler, Erdoğan’ın, “Yerel yönetimle merkezi yönetim el ele vermeli” yönündeki sözlerinin aslında, “AK Parti’ye oy vermezseniz size hizmet yok” demek istediğini ileri sürdü. CHP’li siyasetçilerin söylemlerini de haberlerine ekleyen yandaş medya, deprem acısı yaşayan vatandaşlar üzerinden rant devşirmeye kalkıştı.

“Oy yoksa hizmet yok” CHP’nin işi!

Lütfü Savaş’ın, “Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Niye mecburum ki? Bu kadar net. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz” sözlerini görmezden gelen yandaş medya, utanmadan Erdoğan’ın sözlerini çarpıtmaya kalktı. Büyük tepkiye neden olan söz konusu haberler, “Oy yoksa hizmet yok mantığı CHP’nin işidir!” yorumlarına neden oldu.