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Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak oy kullanma işlemi saat kaçta bitecek

Seçmenler 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Her seçmen hangi seçmen listesinde kayıtlıysa o sandıkta oy kullanacak. Oy kullanma saatleri 2019, oy kullanma saati kaçta başlıyor, oy kulanma saat kaça kadar, oy kullanma saatleri İstanbul, oy kullanma saat kaçta sona eriyor İşte il il 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde oy kullanma saatleri.

08 Mart 2019 Cuma 08:25
Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak oy kullanma işlemi saat kaçta bitecek

Seçmenler 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Her seçmen hangi seçmen listesinde kayıtlıysa o sandıkta oy kullanacak. Oy kullanma saatleri 2019, oy kullanma saati kaçta başlıyor, oy kulanma saat kaça kadar, oy kullanma saatleri İstanbul, oy kullanma saat kaçta sona eriyor İşte il il 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde oy kullanma saatleri. 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Seçim takvimindeki bazı süreçler

Seçim takviminin 31 Mart'a kadar olan bazı önemli aşamaları ise şöyle:

- 1 Mart 2019 Cuma: Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları kesin olarak karara bağlamasının son günü. Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durum ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilecek.

- 2 Mart 2019 Cumartesi: Aday listelerindeki eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmeleri için son günü.

- 3 Mart 2019 Pazar: Kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına başlanacak. 

- 21 Mart 2019 Perşembe: Seçim propagandası ve yasaklarının başlangıcı.

- 24 Mart 2019 Pazar: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

- 29 Mart 2019 Cuma: İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.

- 30 Mart 2019 Cumartesi: Seçim propagandasının sonu.

- 31 Mart 2019 Pazar: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 00.00'da sona erecek.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 08:25
  1. Kilis
  2. Iğdır
  3. Ardahan
  4. Şırnak
  5. Batman
  6. Bayburt
  7. Van
  8. Şanlıurfa
  9. Tunceli
  10. Trabzon
  11. Sivas
  12. Siirt
  13. Rize
  14. Ordu
  15. Muş
  16. Mardin
  17. Kahramanmaraş
  18. Malatya
  19. Kars
  20. Hakkari
  21. Gümüşhane
  22. Giresun
  23. Gaziantep
  24. Erzurum
  25. Erzincan
  26. Elazığ
  27. Diyarbakır
  28. Bitlis
  29. Bingöl
  30. Artvin
  31. Ağrı
  32. Adıyaman
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