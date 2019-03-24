Oy ve Ötesi yine devrede!

Daha önceki seçimlerde seçimlerin meşruiyetine gölge düşürmek için devrede olan Oy ve Ötesi isimli Gezici dernek bu seçimde de harekete geçti. Daha önce sözde bir rapor hazırlayan ve seçim güvenliğinin olmadığını iddia eden grup, müşahit toplamaya son sürat devam ediyor.

Kolluk kuvvetine yapılacak ihbardan rahatsızlar

Grup, ayrıca son yapılan düzenlemelerde, bir ihbarla sandık başına gelen kolluk kuvvetinin de seçmene etki edeceğini de savunarak güvenlik güçlerinin sandıklardan uzak durmasını istemişti.

Sandıkların taşınmasına karşı çıktılar

Terör örgütü PKK'nın seçmene yönelik baskısına yönelik bir tedbir olan 'sandıkların taşınması'nın yasalaştırılmasına da itiraz eden dernek, halkın ikametgahına en yakın yerde oy kullanmasını istemişti.