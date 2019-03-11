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Oy kullanma sorgulama 2019 Hangi sandıkta oy kullanacağım? | YSK oy kullanma yeri sorgulama

Türkiye 31 Mart Pazar günü Mahalli yerel seçimleri için demokrasinin gereği olarak sandık başına gidecek. Seçmenler 5 yıllığına il ilçe ya da belde belediyesini yönetecek belediye başkanlarını, il genel meclis üyelerini, ilçe belediye meclis üyelerinin yanında muhtarları seçecek. Vatandaşlar 2019 yerel seçimlerinde nerede oy kullanacağını, hangi okulda ve hangi sandıkta oy kullanacağını merak etmekte. YSK seçmen sorgulama 2019, YSK seçmen sorgulama tc ile 2019, Çağrı merkezi seçmen kaydı sorgulama, nerede oy kullanacağım 2019, yurtdışı seçmen sorgulama, YSK yurtiçi seçmen sorgulama nasıl ve nereden yapabilirim sorularına ilişkin tüm detaylar haberimizde…

11 Mart 2019 Pazartesi 10:43
Oy kullanma sorgulama 2019 Hangi sandıkta oy kullanacağım? | YSK oy kullanma yeri sorgulama

Türkiye 31 Mart Pazar günü Mahalli yerel seçimleri için demokrasinin gereği olarak sandık başına gidecek. Seçmenler 5 yıllığına il ilçe ya da belde belediyesini yönetecek belediye başkanlarını, il genel meclis üyelerini, ilçe belediye meclis üyelerinin yanında muhtarları seçecek. Vatandaşlar 2019 yerel seçimlerinde nerede oy kullanacağını, hangi okulda ve hangi sandıkta oy kullanacağını merak etmekte. YSK seçmen sorgulama 2019, YSK seçmen sorgulama tc ile 2019, Çağrı merkezi seçmen kaydı sorgulama, nerede oy kullanacağım 2019, yurtdışı seçmen sorgulama, YSK yurtiçi seçmen sorgulama nasıl ve nereden yapabilirim sorularına ilişkin tüm detaylar haberimizde…

Seçmen yeri sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Milyonlarca vatandaş, oy kullanma yerini merak ediyor. 31 Mart 2019'un yaklaşmasıyla vatandaşların en çok merak ettiği seçmen sorgulama ekranına ulaşma ayrıntıları haberimizde yer alıyor. 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanılacak sandıklar belirlenmiştir. Öğrenim gördükleri yerlerde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler  (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi  olduklarına ve kaldıkları yurt müdürlüğünden de yurtta kaldıklarına ilişkin  alacakları belgelerle bağlı bulundukları okul ve yurtların ilgili nüfus  müdürlüklerine bizzat başvurmaları ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve  onaylı adres beyan formunun bir örneği ile eklerini ilçe seçim kurulu  başkanlığına teslim etmeleri halinde bulundukları yerden oy kullanabilecek.

YSK seçmen sorgulama ve e-Devlet  kapısı

Görme ve ortopedik engelli seçmenler oylarını, 75 yaş ve üzeri  seçmenler gibi aile bireyleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında  kurulacak sandıklarda kullanabilmek için engelli olarak kayıtlı olup olmadığını www.ysk.gov.tr adresinden, "Seçmen Sorgulama" uygulamasından ve e-Devlet  kapısından öğrenebilecek.

Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olanlar, 17 Ocak'a  kadar "Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu" veya 3Hastalığı Sebebiyle Yatağa  Bağımlı Olduğu" ibare yer aldığı sağlık raporu ile birlikte, www.ysk.gov.tr  internet adresinden temin edebileceği "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu"nu  doldurup yerleşim yerinin bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına ya da  ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere bağlı bulundukları muhtarlığa  teslim etmeleri halinde kayıtlı oldukları adreste seyyar sandık uygulaması ile oy  kullanabilecek. Seçmenler bugünden itibaren YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.

Çağrı merkezi seçmen kaydı sorgulama

YSK, seçimlerle ilgili vatandaşların tüm sorularına cevap verebilecek bir çağrı merkezi de oluşturdu. "444 99 75" numaralı çağrı merkezinden, seçmen kaydı da sorgulanabiliyor. Nerede oy kullanabileceğini bu hat üzerinden öğrenebilen seçmenlerin tüm soruları çağrı merkezi aracılığıyla yanıtlanıyor.

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

31 Mart yerel seçim oy pusulası

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu. Pusulalar ilk kez görüntülendi.

 

Oy verme saatleri

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararına göre, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy verme saatleri yeniden düzenlendi. Kararda, bütün yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar dikkate alınarak bazı illerdeki oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatlerinin, ilgili kanunda belirtilen saatlerden ayrı ve farklı olarak belirlendiği kaydedildi.

Söz konusu kararla Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işleminin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

 

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:43
  1. Kilis
  2. Iğdır
  3. Ardahan
  4. Şırnak
  5. Batman
  6. Bayburt
  7. Tunceli
  8. Sivas
  9. Siirt
  10. Rize
  11. Muş
  12. Kars
  13. Hakkari
  14. Gümüşhane
  15. Giresun
  16. Erzincan
  17. Elazığ
  18. Bitlis
  19. Bingöl
  20. Artvin
  21. Ağrı
  22. Adıyaman
  23. Van
  24. Şanlıurfa
  25. Trabzon
  26. Tekirdağ
  27. Samsun
  28. Sakarya
  29. Ordu
  30. Muğla
  31. Mardin
  32. Kahramanmaraş
  33. Manisa
  34. Malatya
  35. Konya
  36. Kocaeli
  37. Kayseri
  38. İzmir
  39. İstanbul
  40. Mersin
  41. Hatay
  42. Gaziantep
  43. Eskişehir
  44. Erzurum
  45. Diyarbakır
  46. Denizli
  47. Bursa
  48. Balıkesir
  49. Aydın
  50. Antalya
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