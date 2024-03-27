Oy için şekilden şekle girer! LGBTİ+ destekçisi Ekrem Kur’an ve seccade dağıttı
Yaklaşan yerel seçimlerle birlikte koltuk kaygısı yaşamaya başlayan Ekrem İmamoğlu, LGBT destekçisi olmasına rağmen Kur’an ve seccade dağıttı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra nadiren mesai yaptığı saatlerde LGBT'li sapkınlar için zaman harcayan İmamoğlu, seçim korkusu yaşamaya başladı.
Koltuk kaygısı yaşamaya başlayan CHP’li iBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, LGBT destekçisi olmasına rağmen seçim kampanyası kapsamında Kur'an ve seccade dağıttığı ortaya çıktı.
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