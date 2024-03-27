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Gündem Oy için şekilden şekle girer! LGBTİ+ destekçisi Ekrem Kur’an ve seccade dağıttı
Gündem

Oy için şekilden şekle girer! LGBTİ+ destekçisi Ekrem Kur’an ve seccade dağıttı

Yeniakit Publisher
2024-03-27 15:11:00 -

Yaklaşan yerel seçimlerle birlikte koltuk kaygısı yaşamaya başlayan Ekrem İmamoğlu, LGBT destekçisi olmasına rağmen Kur’an ve seccade dağıttı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra nadiren mesai yaptığı saatlerde LGBT'li sapkınlar için zaman harcayan İmamoğlu, seçim korkusu yaşamaya başladı.

Koltuk kaygısı yaşamaya başlayan CHP’li iBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, LGBT destekçisi olmasına rağmen seçim kampanyası kapsamında Kur'an ve seccade dağıttığı ortaya çıktı.

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Yorumlar

muşlu ve şeriatçı

euzu besmele çekin öyle oy kullanın. son anda şeytan aklınızı çelmesin, elinizi şaşırtmasın.

Deli İbo

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