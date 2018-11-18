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Oy birliğiyle karar verildi! Kilogramın tanımı değişti

Dünyanın önde gelen ölçüm bilimi uzmanları kilogramın evrensel tanımında referans alınan fiziksel kütle yerine elektrik akımından faydalanılan bir formül kullanılmasına oy birliğiyle karar verdi. Oylamada Türkiye'de 'evet' oyu verdi.

18 Kasım 2018 Pazar 08:58
Oy birliğiyle karar verildi! Kilogramın tanımı değişti

Paris'te yapılan Ağırlıklar ve Ölçümler Genel Konferansı'nda alınan karar gelecek yıl mayıs ayından itibaren geçerli olacak. Oylamada Türkiye 'evet' oyu verdi.

Kilogram artık evrenin dokusunda yer alan temel bir sabit sayıdan türetilecek. Bunun için kuantum mekaniğinde yer alan 'planck sabiti' kullanılacak. Planck sabiti ise Foton enerjisi ile elektromanyetik dalga frekansının birbirine olan oranından elde ediliyor. Bu oran kuantum mekaniğinde aksiyonun temel birimi olarak da düşünülebilecek bir sabit.

Nerede olunursa olunsun ölçüm birimleri şaşmadan kullanılabilecek

Bir ağırlığı dengelemek için gerekli olan plank sabitini gösteren Kibble adında elektromanyetik güçle ölçüm yapan son derece hassas bir aygıt kullanılacak. Biliminsanları önce kilogramın tanımlanmasını bu şekilde değiştirmeyi oylayacak daha sonra da çalışmalarda ortaya konan Planck sabiti değerini oylayacak ve bu değere Kibble'da karşılık gelen ağırlığı tüm zamanlar ve mekanlar için evrensel 1 kg olarak tanımlayacaklar. Böylece insanoğlu gelecekte hangi ortamda veya gezegende yaşarsa yaşasın tüm ölçüm birimlerini şaşmadan kullanmaya devam edebilecek.

 

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 08:58
  1. kilogram
  2. ölçü birimleri

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