Oy almak için atmayacakları takla yok... TKP başörtülü aday gösterdi

Karl Marx ve Friedrich Engels'ın omuzlarında yükselttiği, dinsiz toplum anlayışını benimsemiş, insanlar arasında ayrım olmayacağını savunsa da kendisinden olmayana tahammül edemeyen din karşıtı ideoloji Komünizm'in Türkiye ayağı can çekişiyor. Türkiye'de komünizmin dinsiz anlayışını siyasi zemine oturtmak için faaliyet yürüten Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) İstanbul Güngören'deki adayı başörtülü Fatma Akın oldu. Akın'ın adaylığı TKP için, "Oy almak için atmayacakları takla yok" yorumlarına neden oldu.

31 Mart yerel seçimler öncesi siyasi partiler çalışmalarına hız verdi. Liderler, seçmenlerin tercihi olabilmek için il il gezerek mitingler yapmaya başladı. Seçime katılan partilerden biri de TKP oldu.

"Aynı gemide değiliz diyen partinin başörtülü adayı"

81 ilde aday çıkaran partinin İstanbul Güngören'de gösterdiği aday, seçmenini de şaşırttı.

"Aynı gemide değiliz" sloganıyla seçime hazırlanan TKP'nin Güngören adayı Fatma Akın oldu.

Akın, TKP'nin ilk başörtülü adayı olarak kayıtlara geçti.,