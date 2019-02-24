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Oy almak için atmayacakları takla yok... TKP başörtülü aday gösterdi

Dinsiz sistem kurmak üzerine ortaya atılan komünizmin Türkiye'deki ayaklarından TKP, İstanbul Güngören'de başörtülü aday gösterecek.

24 Şubat 2019 Pazar 14:40
Oy almak için atmayacakları takla yok... TKP başörtülü aday gösterdi

Karl Marx ve Friedrich Engels'ın omuzlarında yükselttiği, dinsiz toplum anlayışını benimsemiş, insanlar arasında ayrım olmayacağını savunsa da kendisinden olmayana tahammül edemeyen din karşıtı ideoloji Komünizm'in Türkiye ayağı can çekişiyor. Türkiye'de komünizmin dinsiz anlayışını siyasi zemine oturtmak için faaliyet yürüten Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) İstanbul Güngören'deki adayı başörtülü Fatma Akın oldu. Akın'ın adaylığı TKP için, "Oy almak için atmayacakları takla yok" yorumlarına neden oldu. 

31 Mart yerel seçimler öncesi siyasi partiler çalışmalarına hız verdi. Liderler, seçmenlerin tercihi olabilmek için il il gezerek mitingler yapmaya başladı. Seçime katılan partilerden biri de TKP oldu. 

"Aynı gemide değiliz diyen partinin başörtülü adayı"

81 ilde aday çıkaran partinin İstanbul Güngören'de gösterdiği aday, seçmenini de şaşırttı.

"Aynı gemide değiliz" sloganıyla seçime hazırlanan TKP'nin Güngören adayı Fatma Akın oldu.

Akın, TKP'nin ilk başörtülü adayı olarak kayıtlara geçti.,

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 14:40
  1. İstanbul
  2. TKP
  3. TKP Güngören
  4. TKP Güngören adayı
  5. TKP başörtü
  6. TKP başörtülü adayı
  7. Fatma Akın
  8. TKP Fatma Akın

YORUM YAZ

  • Ömer eryiğitÖmer eryiğit17 dk önce
    Müslümanlar ne hale geldi!
  • SakinSakin17 dk önce
    Tipinin de genel olarak hafif kilolu anadolu kadınına benzemesini ihmal etmemişler. Yanındakine başını örttürseler olmazdı
  • AlperAlper19 dk önce
    Son 150 yıl içinde dünya tarihine geçmiş en iğrenç üç güruh vardır, komünistler, naziler ve siyasal islamcılardır. Bu üç cemiyette kendinden olana yaşam hakkı tanımaz. Kendi ideolojilerini kabul ve tahakküm ettirmek için yapmayacakları şaklabanlık, söylemeyecek yalanları yoktur. Tarihin en aşağılık propangadalarını bunlar yapar. Bu da bir örnektir işte.
  • ChpkkChpkk39 dk önce
    Hayret ya her başı kapalıyı müslüman olarak görme hatasından ne zaman kurtulacağını acaba.
  • dursundursun1 sa önce
    şimdi bu başörtülü diye müslüman kerizmi oy versin. deseki bana oy verenlerle birer gece geçireceğim istediklerini de yapacağım dese şuurlu hiçbir müslüman değil oy bitini bile vermezz nokta
  • misafirmisafir1 sa önce
    siz gösteriyorsunuz da onlar niye göstermesin.. üzücü olan; türbani da siyasette kullandik, ayaga düsürdük..

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