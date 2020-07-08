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Dünya

Oxford'lu profesörden dünyayı sarsan açıklama: Koronavirüs Çin'den gelmedi

Oxford Üniversitesi'nden Dr. Jefferson, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Çin'den gelmediğini uzun zamandır dünyanın her yerinde uyku durumunda olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 09:51:00 -
Oxford'lu profesörden dünyayı sarsan açıklama: Koronavirüs Çin'den gelmedi

Oxford Üniversitesi Kanıta Dayalı Tıp Merkezi uzmanı Dr. Tom Jefferson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin’den yayılmamış olabileceğini öne sürdü

Daily Telegraph’a açıklamalarda bulunan Jefferson, virüsün Vuhan’daki laboratuvardan çıkmadığını, uzun zamandır dünyanın her yerinde uyku durumunda bulunduğunu söyledi.

Jefferson, “Bence virüs hep buradaydı, ‘burada’ derken ‘her yerde’ kastediyorum. Muhtemelen uyku durumundayken çevre koşulları tarafından aktif hale getirilen bir virüsle karşı karşıyayız” ifadesini kullandı.

Virüsün Çin’de ortaya çıkmadan çok önce Avrupa’da görüldüğüne dair delillerin olduğunu söyleyen uzman, İspanyol epidemiyoloji uzmanlarının 2019 Mart ayında Barcelona’nın atık sularında yeni tip koronavirüse rastladıklarını bildirdiklerini hatırlattı.

Koronavirüsün izlerine ayrıca geçen yılın Aralık ayında İtalya’nın Milano ve Torino kentlerinde ve Kasım ayında Brezilya’nın Florianopolis kentinde rastlandığı ifade edildi.

Ayrıca 1918-1920 döneminde 100 milyona yakın can alan İspanyol gribiyle kıyaslayan Jefferson şunları kaydetti:

1918’de Batı Samoa’nın her 3 sakininden biri İspanyol gribi yüzünden hayatını kaybetti. Oysa bu halkın dış dünyayla hiçbir teması yoktu. Bunun açıklaması ancak şu olabilir ki, bu virüsler hiçbir yerden gelmiyor ve hiçbir yere gitmiyor. Onlar hep burada ve bazen bir şey onları aktif hale getiriyor, dünya nüfusunun yoğunluğu veya çevre koşulları olabilir” yorumunda bulundu.

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Yorumlar

tüter

Allah ne emrederse o oluyor özeti bu dur.
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Allah'ın bir kulu

Demek 5G denilen yayın frekansı gerçekten bu işi yapabilir.
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