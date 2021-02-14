Oxford'lu akademisyenlerden mesaj var: Rakibi Boğaziçi'nin provokatörlerini gazladılar

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Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanmasını bahane eden provokatörler taşkınlık çıkartmaya devam ederken, onlara bir destek de İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden geldi.

'Hükümetin tutumu büyük zarar veriyor'

Oxford Üniversitenin farklı bölümlerindeki akademisyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı atamanın Boğaziçi Üniversitesi'nin saygınlığını azalttığını öne sürdü. Provokatörleri kışkırtacak ifadeler kullanan Oxfrod'lu akademisyeler, şu ifadeleri kullandı:

"Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün ciddi bir uluslararası saygınlığı var. Dünyanın her tarafındaki felsefeciler Boğaziçi Üniversitesi’nin özerkliğinin ihlal edilmesini ve öğrencilere yapılan sert müdahaleyi dehşetle takip ediyor. Hükümetin tutumu Türkiye’deki eğitimin saygınlığına çok büyük zarar vermekte."