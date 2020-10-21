  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Oxford koronavirüs aşı denemelerine katılan gönüllü öldü
Dünya

Oxford koronavirüs aşı denemelerine katılan gönüllü öldü

Oxford koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya’dan 28 yaşındaki bir gönüllü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 21:10:00 -
Oxford koronavirüs aşı denemelerine katılan gönüllü öldü

Oxford koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya’dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.

Aşı denemesine katılan gönüllü öldü

Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya’dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı.

Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise COVID-19’dan kaynaklanan komplikasyonlar olduğu ifade edildi.

Dolandırıcılar pandemiyi fırsat bildi! Sağlık Bakanlığı uyardı
Dolandırıcılar pandemiyi fırsat bildi! Sağlık Bakanlığı uyardı

Sağlık

Dolandırıcılar pandemiyi fırsat bildi! Sağlık Bakanlığı uyardı

Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması

Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Türkiye S-400'leri getirirse özür dilerim" demişti! Şimdi bakın ne dedi

"Türkiye S-400'leri getirirse özür dilerim" diyen Can Ataklı, S-400'lerin Sinop'ta test edilmesi sonrası kıvırarak şimdi de "S-400'ler aktif..
İran'dan Türkiye teklifi
Dünya

İran'dan Türkiye teklifi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, Rusya ve Türkiye'n..
Ermenistan'ın dostlarına korku, düşmanlarına güven veren fotoğraf
Dünya

Ermenistan'ın dostlarına korku, düşmanlarına güven veren fotoğraf

Ermenistan ordusunun içinde bulunduğu tükenmişlik durumu, dünkü Savunma Bakanlığı toplantısına yansıdı.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay