Oxford koronavirüs aşı denemelerine katılan gönüllü öldü
Oxford koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya’dan 28 yaşındaki bir gönüllü hayatını kaybetti.
Oxford koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya’dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.
Aşı denemesine katılan gönüllü öldü
Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya’dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı.
Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise COVID-19’dan kaynaklanan komplikasyonlar olduğu ifade edildi.