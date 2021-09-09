  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hindu dini liderin bagajından insan kafatası çıktı
ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...
Duyurdular! TikTok'a 6 milyar avroluk dava
Esad’a şok! 4 yıllık hapis cezası onandı
Gündem Ovit Tüneli'ni kullanan vatandaş adeta kendinden geçti! Görüntüler sosyal medyayı salladı
Gündem

Ovit Tüneli'ni kullanan vatandaş adeta kendinden geçti! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Erzurum’da yaşayan Nevzat Makas isimli vatandaşın Ovit Tüneli'nden geçerken çektiği video ve söylediği sözler haftanın en çok izlenen görüntüleri arasına girdi. Makas, “Bir şoför olarak Ovit Dağı'ndan geçerken çok zorluk çekiyorduk. Tünelden her geçtiğimde şimdi ağlıyorum. O yüzden böyle bir video çektim” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 17:21:00 -

Erzurum’un İspir ilçesinde yaşayan Nevzat Makas isimli vatandaş 13 Haziran 2018 tarihinde hizmete açılan, Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan 2 bin 640 rakımlı ve 14 bin 300 metreyle Türkiye'nin en uzun ikinci karayolu tüneli olma özelliğini taşıyan Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit Tüneli’nde çektiği videoyla gündeme geldi.

Tünelde verdiği ilginç tepkilerle izleyenleri hem gülümseten hem gururlandıran Makas, çektiği videoda Ovit Tüneli’ni şöyle anlattı:

Fatih’in torunları Ovit Tüneli gibi eserler bırakır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Durmak yok yola devam Türkiyem.”

"Çok zorluk çektik"

Nevzat Makas, milyonların izlediği videoyu Rize’ye giderken çektiğini kimi zaman geçtiğinde ise ağladığını ifade etti.

Makas şunları söyledi:

“Ben Türkiye’nin gözbebeği Ovit Tüneli ile gurur duyuyorum. Ovit Tüneli'nden geçerken bir video çektim. Bu tünelin yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederim. Ovit Dağı'nın ızdırabını bizzat şoför olarak ben yaşadım. Şu anda tünelden geçtiğim zamanlarda ağladığım günler oluyor. Bu yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Sağ olsun kardeşlerim videomu tavana çıkarttılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

BK

Allah'ına kurbanım senin çok güzel bir tanıtım yapmışsın seninde yüreğine sağlık yapanların ellerine sağlık baş komutan REİS,den Allah razı olsun inşallah durmak yok yola devam Allah'ın izniyle evvel Allah
  • Yanıtla

Kaan

14 km 300 metre maşallah
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay