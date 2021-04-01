Övgüler büyük yardımlar küçük

Mehmet Aydın

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliğince (AB) ortaklaşa düzenlenen Suriyelilere destek konferansında Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara yönelik ev sahipliğinden övgüyle söz edilirken, toplanan yardımlar yine devede kulak kaldı. Çevrim içi konferansın ardından Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan açıklamada, katılımcı devletlerin Suriye’ye 6 milyar 400 milyon dolar yardım sağlamayı taahhüt ettiği belirtildi. BM, konferansta en az 10 milyar dolar yardım sağlanmasını hedefliyordu.

Suriye’deki insani krizin aşılması için 1 milyar 700 milyon euro yardım taahhüdü veren Almanya, en fazla destek sağlayan ülke oldu. ABD yaklaşık 600 milyon dolar, İngiltere de yaklaşık 281 milyon dolar yardım taahhüdünde bulundu. AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise 2021 ve 2022 yılları için Birlik kasasından 560’ar milyon euro yardım taahhüt ettiklerini duyurdu.

Taahhüt edilen yardımın 4 milyar 400 milyon dolarının bu yıl, geriye kalanın ise ise 2022’de verileceği belirtti. BM ve AB tarafından ortaklaşa düzenlenen iki günlük video konferansa yaklaşık 50 ülkeden 77 temsilci katıldı.

50 ülkeden 6.4 milyar dolar

Konferans sonrası yapılan ortak açıklamada Türkiye’nin sığınmacılar için yaptıkları övgü dolu sözlerle dile getirilirken, yaplan yardımlar yine hayal kırıklığı oldu. 50 ülkenin 6 milyonu aşkın Suriyeli için sadece 6.4 milyar dolar yardım sözü vermesi, tek başına mülteciler için 40 milyar dolar harcayan Türkiye’nin paylaşımcılığını ve merhametini bir defa daha ortaya koydu. Dünyanın en zengin ülkelerin mazlumlara yardımda elini cebine atmaması hakikati bir defa daha ortaya çıkarken, bu ülkelerin sadece Türkiye’yi övüp, yaptığını takdir etmesinin ödtesinde bir icraate bulunmayacağını kanıtladı. BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres, “Suriyelilerin 10 yıl boyunca ölüm, yıkım, yerlerinden edilme ve yoksulluk” yaşadığını hatırlatarak, en az 10 milyar dolar acil yardım talebinde bulunmuştu.

Suriyelilerin sesini duymadılar

Yardım kuruluşu Oxfam ise taahhüt edilen yardım miktarından hayal kırıklığı duyduğunu açıklayarak, “Bağışta bulunanlar, evlerini terk etmek zorunda kalan ve 10 yıldır devam eden savaşta hayatları altüst olan milyonlarca Suriyeli’nin sesini duymadı” denildi.