  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Övgüler büyük yardımlar küçük
Gündem

Övgüler büyük yardımlar küçük

BM ve AB’nın ortaklaşa yaptığı Suriyelilere destek konferansına katılan 50 ülke mülteciler için ancak 2 yılda 6.4 milyar dolar taahhüt edebildi. Tek başına 3.5 milyon Suriyeliye bakıp, 40 milyar dolardan fazla para harcayan Türkiye’ye övgüler düzen dünyanın en zengin ülkelerinin, iş yardıma geldiğinde yine elini cebine atmaması hayal kırıklığı oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 10:30:00 -
Övgüler büyük yardımlar küçük

 Mehmet Aydın 

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliğince (AB) ortaklaşa düzenlenen Suriyelilere destek konferansında Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara yönelik ev sahipliğinden övgüyle söz edilirken, toplanan yardımlar yine devede kulak kaldı. Çevrim içi konferansın ardından Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan açıklamada, katılımcı devletlerin Suriye’ye 6 milyar 400 milyon dolar yardım sağlamayı taahhüt ettiği belirtildi. BM, konferansta en az 10 milyar dolar yardım sağlanmasını hedefliyordu.

Suriye’deki insani krizin aşılması için 1 milyar 700 milyon euro yardım taahhüdü veren Almanya, en fazla destek sağlayan ülke oldu. ABD yaklaşık 600 milyon dolar, İngiltere de yaklaşık 281 milyon dolar yardım taahhüdünde bulundu. AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise 2021 ve 2022 yılları için Birlik kasasından 560’ar milyon euro yardım taahhüt ettiklerini duyurdu.

Taahhüt edilen yardımın 4 milyar 400 milyon dolarının bu yıl, geriye kalanın ise ise 2022’de verileceği belirtti. BM ve AB tarafından ortaklaşa düzenlenen iki günlük video konferansa yaklaşık 50 ülkeden 77 temsilci katıldı.

 50 ülkeden 6.4 milyar dolar

Konferans sonrası yapılan ortak açıklamada Türkiye’nin sığınmacılar için yaptıkları övgü dolu sözlerle dile getirilirken, yaplan yardımlar yine hayal kırıklığı oldu. 50 ülkenin 6 milyonu aşkın Suriyeli için sadece 6.4 milyar dolar yardım sözü vermesi, tek başına mülteciler için 40 milyar dolar harcayan Türkiye’nin paylaşımcılığını ve merhametini bir defa daha ortaya koydu. Dünyanın en zengin ülkelerin mazlumlara yardımda elini cebine atmaması hakikati bir defa daha ortaya çıkarken, bu ülkelerin sadece Türkiye’yi övüp, yaptığını takdir etmesinin ödtesinde bir icraate bulunmayacağını kanıtladı. BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres, “Suriyelilerin 10 yıl boyunca ölüm, yıkım, yerlerinden edilme ve yoksulluk” yaşadığını hatırlatarak, en az 10 milyar dolar acil yardım talebinde bulunmuştu.

Suriyelilerin sesini duymadılar

Yardım kuruluşu Oxfam ise taahhüt edilen yardım miktarından hayal kırıklığı duyduğunu açıklayarak, “Bağışta bulunanlar, evlerini terk etmek zorunda kalan ve 10 yıldır devam eden savaşta hayatları altüst olan milyonlarca Suriyeli’nin sesini duymadı” denildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Düzyatan, Astepe ve Ulusoy aynı projede kamera karşısına geçti
Medya

Düzyatan, Astepe ve Ulusoy aynı projede kamera karşısına geçti

Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Kuruluş Osman, Uyanış: Büyük Selçuklu gibi reytingleri alt üst eden tarihi diziler kervanına Barbaros..
Ramazan ayında kırmızı et ve tavuğa zam yapılmayacak
Ekonomi

Ramazan ayında kırmızı et ve tavuğa zam yapılmayacak

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, Ramazan ayında kırmızı et ve tavuğa zam yapmayacaklarını açıkladı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu’na hodri meydan: Yüreğin yetiyorsa...
Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu’na hodri meydan: Yüreğin yetiyorsa...

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İstanbul’u konuşmak için CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu istediği kanalda tartışmaya da..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay