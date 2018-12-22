ÖTV ve KDV indiriminin ardından ön ödeme yapan vatandaş araçlarını teslim alamıyor

Otomotivde ÖTV ve KDV indirimlerinden yararlanmak isteyen bazı vatandaşlar bayilerle anlaşma imzalayıp ön ödemeyi yaptığı araçları teslim alamadı. Kasım ayıyla birlikte oluşan talep fazlasına otomotiv sektörü cevap veremedi ve teslim tarihinde sıkıntılar ortaya çıktı.

Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin etkilerini azaltmak ve piyasaları canlandırmak amacıyla otomotiv sektöründe ÖTV ve KDV indirimleri gerçekleştirildi. Hükümet tarafından açıklanan ÖTV ve KDV indirimleri 1 Kasım’dan itibaren uygulanmaya başlandı. Bu destekle birlikte otomobil fiyatları yaklaşık yüzde 10, ticari araç fiyatları ise yüzde 15’e yakın düştü. Otomobil satışlarında, Kasım ayından önce enflasyonun da etkisiyle yüzde 72 düşüş yaşanırken, Kasım ayında önemli bir yükseliş meydana geldi. Kasım ayıyla birlikte oluşan talep fazlasına otomotiv sektörü cevap veremedi ve teslim tarihinde sıkıntılar ortaya çıktı. Sıfır araç almak için bayilere giden vatandaşlar bütün anlaşmaları ve ön ödemeleri yaptıktan sonra teslim tarihini beklemeye başladı. Ancak teslim tarihi gelen araçlar sahiplerine teslim edilemedi. Bu konuda şikâyet sitelerine mesajlar yağarken, bayileri arayan vatandaşlar tutarlı cevaplar alamadıklarını ve yetkililerin sürekli ifade değiştirdiklerini söyledi.

“İndirim için arabamı sattım”

Beşiktaş’taki bir otomobil bayisinden araç almak isteyen Ali Çetin, “Bayinin öne sürdüğü bütün koşulları yerine getirdim. Araç teslim tarihi gelince bana türlü bahaneler söyleyerek ön ödemesini yaptığım aracı vermediler. Her arayışımda başka bir bahane duymaktan bıktım” diye konuştu. Çetin, internette kısa bir araştırma yaptıktan sonra ÖTV ve KDV indiriminden faydalanmak isteyen onlarca kişinin aynı problemle karşı karşıya kaldığını öğrendiğini söyledi. Araç almak için gittiği bayinin Türkiye’deki genel merkezine bu durumu şikâyet ettiğinde aynı sorumsuz ve tutarsız cevapları aldığını belirten Çetin, “ÖTV ve KDV indirimi var diye vatandaşlar bayilere çekiliyorlar. Tüm bayilerde aynı problem yaşanıyor. Verilen ön ödemeler haftalarca bayiler tarafından kullanılıyor daha sonra anlamsız bahanelerle siparişler iptal ediliyor, ben bu indirimlerden faydalanmak için arabamı sattım vatandaşlar mağdur ediliyor” dedi.

“Bayilerde araba yok”

Söz konusu otomobil bayilerinin yetkilileri ise bu sıkıntının diğer markalarda da yaşanıyor olabileceğini söyleyerek durumun sadece kendi bayileriyle alakalı bir durum olmadığını belirtti. Kasım ayında ayrılan kontenjan bitince Aralık ayında gelecek araçlar için müşterileri belli bir ön ödeme alarak sıraya aldıklarını ifade eden yetkililer, fakat ÖTV ve KDV indirimleriyle birlikte gelen talebin karşısında yeterli stok bulunmadığı için vatandaşların siparişlerini iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Kaynak: Milli Gazete