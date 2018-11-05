ÖTV indirimiyle yılın son fırsatları

Yılın bitmesine iki ay kala Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ÖTV indirimi, zor günler yaşayan otomotiv sektöründe stokları eritmeye katkı sağlayacak. Yetkililer, yıl sonunun 600 ile 650 bin adet arasında kapanabileceğini belirtiyor. Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) düzenlemesinin ardından otomotiv firmaları da indirim kampanyaları düzenlemeye başladı.

Renault, Kasım ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde ÖTV ve KDV indirimine ek olarak sıfır faiz ve 45 bin TL’ye varan ilave indirimler sunuyor. Renault Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan, Megane HB, Captur, Kadjar ve tüm hafif ticari modellerde en fazla 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabiliyor.

Duster’lar 69.900 tl’den başlıyor

Dacia, Kasım ayında Duster müşterilerine ÖTV indirimine ek olarak yüzde sıfır faiz oranı sunuyor. Duster modelinde maksimum 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri için sıfır faiz avantajı bulunuyor. Kasım ayında hurda araç teşviki ile birlikte Duster 69 bin 900TL, Sandero 77 bin 250TL, Logan MCV 74 bin 250 TL, Dokker 57 bin 50 TL, Lodgy ise 89 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

‘ÖTV desteği talebi canlandırır’

Nissan, Kasım ayında başlayan ve yıl sonuna kadar devam edecek KDV ve ÖTV indirimlerini 30 Kasım’a kadar geçerli olacak yüzde 0 faiz kampanyasıyla destekliyor. Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, “ÖTV ve KDV indirimlerini, son dönemde otomotiv sektöründe yaşanan düşüşü durduracak ve talebi yeniden canlandıracak çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Kasım ayında mevcut fiyatlarımızı koruyoruz ve Ekim ayında başlattığımız tüm modellerde yüzde 0 faiz kampanyasını da Kasım ayında sunuyoruz” dedi.

Hyundai, Kasım ayında geçerli olmak üzere tüm modellerinde 0 faiz kampanyası düzenledi. i30 modelinde 26 bin TL’ye varan nakit indirimi sunuluyor. Yeni Tucson Dizel’de ise dileyen 15.100 TL’ye varan indirimlerden yararlanabiliyor.

“Zamanında bir hamle”

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, düzenleme ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Sektörümüz bugüne kadar her zaman bardağın dolu tarafına bakmaya gayret gösteren bir yaklaşım içinde oldu. Sektörümüz kasım ve aralık aylarında neler olacağına göre bir önlem almayı düşünüyordu. Yüzde 70’lere varan daralmanın yaşandığı dönemde bile ümidimizi kaybetmiyorduk. Bu açıdan baktığımızda böyle bir hamle tam da zamanında geldi. Kasım ve aralık ayları otomobil piyasasının hareket beklediği bir dönemdi. Bu dönemde bu indirimlerin çok olumlu katkısı olacaktır.”