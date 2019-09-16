ÖTV indirimi beyaz eşyaya yaradı

Tüketici teknolojisi ürünleri pazar büyüklüğü, 2019’un ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5’lik artışla 15,9 milyar lira ciroya ulaşırken, bu artışta ÖTV indiriminin etkisiyle yüzde 30 büyüyen beyaz eşya sektör satışları etkili oldu. Büyük beyaz eşya sektöründe, tüm kategorilerde iki haneli büyüme gözlenirken özellikle derin dondurucu ürün grubu sezon etkisiyle en büyük artışı kaydetti. Çamaşır makinesi ürün grubu içerisinde 7 kilogram kategorisi 2018 ikinci çeyreğe göre cirosal olarak yüzde 93 büyüme kaydetti. Küçük elektrikli ev aletleri sektörü, 2019 ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 büyüme elde etti ve 1,7 milyar lira ciro seviyesine ulaştı.