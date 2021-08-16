ÖTV düzenlemesi sonrası dünya devinden flaş adım! Renault o modelini Türkiye'de satışa sunuyor

Bildiğiniz gibi yeni ÖTV düzenlemesi, dün Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete üzerinden yayınlandı. Buna göre motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen araçların yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85.000 liradan 92.000 TL’ye çıkarıldı. Matrah limiti 85.000 TL’yi aşıp 130.000 TL’yi geçmeyen ve yüzde 50’lik ÖTV diliminde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti ise 92.000 – 150.000 TL oldu.

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen modeller için de bir düzenlemeye gidildi. Yapılan yeni düzenlemeye göre bahsi geçen araçlardaki vergi matrahı aralığı 85.000 – 135.000 TL’den 114.000 – 170.000 TL’ye yükseltildi. Söz konusu araçlar için uygulanan yüzde 45, 50 ve 80’lik ÖTV oranları için ise bir değişiklik yapılmadı.

Tüm bu gelişmelerin sonrasında ise hangi markanın resmi sitesine girsek, fiyatlarımız güncelleniyor yazısı ile karşı karşıya kaldık. Aynı gün pek çok otomobilin fiyatlarında bariz indirimlerin yapıldığına şahit olduk. Ancak yalnızca indirimler anlamında değil, vergiler sebebi ile ülkemizde satışa sunulmayan modeller için de güzel gelişmeler olabilir.

Bunların en başında ise Renault Clio Hibrit geliyor. 1.6 litrelik motora sahip olan araç ülkemizde üretilip ihraç edilmesine karşın, iç pazarda satışa sunulmuyordu. Bunun en büyük sebebi olarak ise vergiler gösteriliyordu. Ancak dün yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı sonrasında Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, Clio Hibrit modelinin iç pazarda satışa sunulması için yeşil ışık yaktı.

Çağdaş yapmış olduğu açıklamada, “Hibrit modellerindeki güncellemenin de özellikle çevreci ve yeni teknolojilere uyum sağlamak açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada motoru da dahil Türkiye’de üretilen ve Avrupa’ya ihraç edilen Clio Hibrit modelimizin iç pazarda satışa sunulmasını da ana hissedarımızla birlikte değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.