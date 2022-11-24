ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Hangi araç, ne kadar olacak? Yeni otomobil fiyatları indirimi

Son dakika ÖTV indirimi: Sıfır araç ve ikinci el otomobil almak isteyenleri ilgilendiren ÖTV matrah düzenlemesinde önemli gelişme. Merakla beklenen (ÖTV matrah) Otomobil almak isteyenlerin ve otomobil sahiplerinin uzun süredir bekledikleri Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Gerçekleşen düzenlemenin hemen ardından ÖTV matrah düzenlemesine ilişkin araştırmalar artmaya başladı. Peki ÖTV matrah düzenlemesi nedir? ÖTV matrah düzenlemesi ne demek? ÖTV matrah güncellemesi ne işe yarar? ÖTV matrah düzenlemesi limiti ne kadar oldu? İşte detaylar...

ÖTV İndirimi 2022 Güncellendi

Yeni ÖTV düzenlemesi: Otomobillere ilişkin ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı. En son 13 Ocak 2022 tarihinde yapılan matrah düzenlemesi yeniden güncellendi. Yeni düzenlemeyle birlikte bazı otomobillerin fiyatları 100 bin liraya yakın düşüşler yaşadı. Böylece satış fiyatı 594 bin 723 liranın altında olan otomobillerde matrah değişmiş oldu.

Yeni ÖTV Matrah Düzenlemesi -Güncellemesi Nedir, Ne demek?

Vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarınca belirlenen vergiye tabi tutar, değer matrahtır.

MATRAH NE DEMEK? Matrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşürülerek elde edilen tutar .

Matrah içeriğine göre ikiye ayrılır:

Advalorem matrah: Belirli bir ücrettir. Örnek olarak gelir vergisinden elde edilen gelirden, indirilebilir giderlerin düşülmesinin ardından kalan kısım matrahı oluşturur. Bu tutara oran uygulaması uygulanarak vergi borcu hesaplanır ve buna da verginin tarhı denir.

Spesifik matrah: Vergiye sebep olan şeyin cinsi ve özelliğine göre belirlenmektedir. Örnek olarak MTV'de matrah hesabında motorlu taşıtın motor gücü hesaplanmaktadır.

Yeni ÖTV matrahı

Silindir hacmi 1600 CM3'ü geçmeyenler;

ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 45 vergi oranı

ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşıp 220.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranı

ÖTV matrahı 220.000 TL'yi aşıp 250.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 60 vergi oranı

ÖTV matrahı 250.000 TL'yi aşıp 280.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 70 vergi oranı

Diğerleri: Yüzde 80 vergi oranı

Silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

Elektrikli motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

ÖTV matrahı 228.000 TL'yi aşmayanlar : Yüzde 45 vergi oranı

ÖTV matrahı 228.000 TL'yi aşıp, 350.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranı

ÖTV Matrah Limiti Araç Fiyatlarına Nasıl Yansıyacak?

Matrah güncellemesi ile otomobil fiyatlarında en çok 70 bin TL kadar bir düşüş bekleniyor. En az indirimin ise 7 bin TL olacağı görüşü geçerli.

EN DÜŞÜK ARAÇ FİYATI NE KADAR OLACAK?

1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 594 bin 722 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 212 bin 401-369 bin 104 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 7 bin ila 54 bin lira arasında düşmesi,

Aynı şekilde yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 150 bin liradan 220 bin liraya çıkarılması neticesinde, vergiler dahil satış fiyatı 369 bin 106-467 bin 280 lira olan otomobillerin fiyatının 43 bin ila 78 bin lira arasında düşmesi, Yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarılması neticesinde, vergiler dahil satış fiyatı 530 bin 002 – 594 bin 720 lira olan otomobillerin fiyatının 29 bin 500 ila 33 bin lira arasında düşmesi bekleniyor.

AA'nın haberi detayları; Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı

Hedef: Cari açığın azaltılması

Düzenlemenin, özellikle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas ÖTV matrah eşiklerinin artırılması neticesinde, bazı otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmesi ve dolayısıyla tercihlerin bu yerli otomobillere kayarak cari açığın azaltılması hedefleniyor.

Ayrıca değişiklikle, yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde, matrah artırımıyla fiyatların düşmesi sonucu enflasyona da olumlu katkı vermesi amaçlanıyor.

Beklenen indirim oranları

* 1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 594 bin 722 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 212 bin 401-369 bin 104 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 7 bin ila 54 bin lira arasında düşmesi,

* Aynı şekilde yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 150 bin liradan 220 bin liraya çıkarılması neticesinde, vergiler dahil satış fiyatı 369 bin 106-467 bin 280 lira olan otomobillerin fiyatının 43 bin ila 78 bin lira arasında düşmesi,

* Yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 175 binden 250 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 467 bin 282 - 531 bin lira olan otomobillerin fiyatının ortalama 52 bin ila 59 bin lira arasında düşmesi,

* Yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarılması neticesinde, vergiler dahil satış fiyatı 530 bin 002 – 594 bin 720 lira olan otomobillerin fiyatının 29 bin 500 ila 33 bin lira arasında düşmesi bekleniyor.

İthal otomobillerin matrahlarında değişiklik yok

Öte yandan, motor silindir hacmi 1600 cc üstündeki konvensiyonel otomobillerin, neredeyse tamamı ithal olan otomobillerin matrahlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Böylece maliye politikası değişikliğiyle; yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişerek cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedefleniyor.

Gümrük vergisi (ÖTV listesi)

Söz konusu düzenlemede, “Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 542)

Yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 542)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

ÖTV Hesaplaması Nasıl Yapılır?

120.000 TL x 45 = 5.400.000.

5.400.000 ÷ 100 = 54.000 TL (Ödenmesi gereken ÖTV tutarı)

120.000 matrah bedeli + 54.000 (ÖTV tutarı) = 174.000 TL (ÖTV dahil araç tutarı)