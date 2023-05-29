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Yerel Oturdukları masaya mermi düştü!
Yerel

Oturdukları masaya mermi düştü!

Yeniakit Publisher
2023-05-29 11:24:00 -
Oturdukları masaya mermi düştü!

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde magandaların ateşlediği silahtan çıkan yorgun mermi, bahçede oturan vatandaşların masasına düştü.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde bir işletmenin bahçesinde oturan bir grup arkadaşın masasına, kimliği belirsiz bir magandanın ateşlediği tabancadan çıkan yorgun mermi düştü.

Masaya düşen yorgun mermi çekirdeğini gören bir grup arkadaş, kısa süreli panik yaşayarak duruma da tepki gösterdi.

Merminin masaya değil de kendilerine isabet edebileceğini ve bu yüzden de duruma tepki gösteren arkadaşlar, magandaların hiçbir şekilde affedilmemesi gerektiğini vurguladı.

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