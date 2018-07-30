Oturduğu sandalyede ölü bulundu!
Konya'da bir inşaatta gece bekçiliği yapan Yahya Gökçe, kaldığı kulübenin önünde oturduğu sandalyede ölü bulundu.30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:16
Konya Merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki bir inşaatta bekçilik yapan Yahya Gökçe (63), geceleri kaldığı kulübenin önündeki sandalyede hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri incelemesinin ardından Gökçe'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
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