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Yerel

Oturduğu evin camını silecekti... Feci ölüm

Oturduğu 6'ncı kattaki evinin camını silerken aşağı düşen 40 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 17:10:00 -
Oturduğu evin camını silecekti... Feci ölüm

Olay, dün Gaziantep'in Karataş Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi.

Ailesiyle yaşayan Derya Kaya (40), oturduğu evinin camlarını temizlerken dengesini kaybederek pencereden beton zemine düştü.

Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Derya Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Kaya'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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