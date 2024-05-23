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Yerel Oturduğu apartmandan atladı! CHP’li aday adayından şok eden hareket
Yerel

Oturduğu apartmandan atladı! CHP’li aday adayından şok eden hareket

Yeniakit Publisher
2024-05-23 14:00:00 -
Oturduğu apartmandan atladı! CHP’li aday adayından şok eden hareket

Yerel seçimlerde CHP Çankaya belediye başkan aday adayı olan Gülsün Bor, oturduğu apartmandan atlayarak intihar etti. Gülsün Bor, 2014-2024 yılları arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2014-2024 yılları arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı yapan CHP’li Gülsün Bor oturduğu apartmandan atlayarak intihar etti. Son seçimlerde CHP’den aday adayı olan Gülsün Bor’un neden intihar ettiği henüz bilinmiyor.

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