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Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın Zonguldak kampı

- Milli takımın başantrenörü Yusuf Kenan Kök:- "Grupta çok zor bir sürece gireceğiz. Rakiplerimizin çoğu Avrupa ve dünya şampiyonluğu görmüş, derece yapmış takımlar. Biz de kendimizi hafif görmüyoruz. Eleme grubundan namağlup çıktık"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:28
Oturarak Voleybol Milli Takımı'nın Zonguldak kampı


ZONGULDAK (AA) - Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 15-20 Temmuz tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürdürüyor.

Başkent Budapeşte'de düzenlenecek şampiyonada Türkiye, B Grubu'nda Rusya, Polonya, Bosna Hersek, Hollanda ve Hırvatistan ile mücadele edecek. A Grubu'nda ise Macaristan, Almanya, Ukrayna, Letonya, Sırbistan ve Litvanya yer alacak.

Türkiye Oturarak Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Yusuf Kenan Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ereğli Gençlik Merkezi'nde günde çift antrenman yaptıklarını belirtti.

Kamp çalışmalarının çok iyi gittiğini vurgulayan Kök, "Avrupa Şampiyonası öncesi son kampımız, hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Grupta çok zor bir sürece gireceğiz. Rakiplerimizin çoğu Avrupa ve dünya şampiyonluğu görmüş, derece yapmış takımlar. Biz de kendimizi hafif görmüyoruz. Eleme grubundan namağlup çıktık. Avrupa'nın ilk 12'sine namağlup olarak gidiyoruz. Zor olduğunu biliyoruz ama daha iyi şeyler yapmak için çok iyi çalıştık." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Kök, oyuncuların moral ve motivasyonlarının yüksek olduğuna işaret ederek, 13 Temmuz'da ilçedeki kamp programını tamamlayarak Macaristan'a hareket edeceklerini söyledi.


- Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'tan ziyaret


Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli Kent Konseyi Başkanı Gökhan Günay, belediye başkan yardımcıları ve bazı meclis üyeleri, milli takımın kampını ziyaret ederek, oyunculara baklava ikram etti.

Posbıyık, milli takımın ilçede kamp yapıyor olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Ereğli halkı her zaman yanınızda. Macaristan'da yapacağınız şampiyonada başarılı olacağınıza yürekten inanıyoruz. Dualarımız hep arkanızda olacak. İnşallah Türkiye'ye başarı ile dönersiniz." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:28
  1. Ereğli
  2. Türkiye Oturarak Voleybol Milli Takımı
  3. Yusuf Kenan Kök
  4. Zonguldak

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