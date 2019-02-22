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Oturarak Voleybol Milli Takımı'ndan iki galibiyet

- Milliler, Avrupa Şampiyonası ön elemenin ikinci gününde Gürcistan'ı 3-1 ve Litvanya'yı 3-0 mağlup etti

22 Şubat 2019 Cuma 23:12
Oturarak Voleybol Milli Takımı'ndan iki galibiyet


İSTANBUL (AA) - Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmak için Hırvatistan'da yapılan ön eleme müsabakalarında mücadele eden Oturarak Voleybol Milli Takımı, turnuvanın ikinci günündeki iki maçı kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, millilerin, Porec kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günündeki ilk maçta Gürcistan'ı 21-25, 25-22, 25-22 ve 25-22'lik sonuçlarla 3-1 yendiği bildirildi.

Milli takımın, günün ikinci karşılaşmasında ise Litvanya'ya 25-17, 25-17 ve 25-23'lük setlerle 3-0 üstünlük kurduğu belirtildi.

Organizasyondaki yaptığı üç maçı da kazanan milli takım, yarın İtalya ve Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 23:12
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