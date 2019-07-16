



İSTANBUL (AA) - Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ikinci gün müsabakalarında B Grubu'nda Polonya ve Hırvatistan'a 3-0'lık skorlarla yenildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada, milli takım Polonya'ya 25-18, 25-11 ve 25-12'lik setlerle, Hırvatistan'a ise 25-11, 25-9 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip ilk iki maçında da Rusya ve Hollanda'ya 3-0'lık skorlarla kaybetmişti. Türkiye, gruptaki son maçını yarın Bosna Hersek'le oynayacak.