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Oturarak çalışıyorsanız bunları mutlaka yapın

Uzun süre masa başında çalışmak sağlığı olumsuz etkiliyor. Bu olumsuz etkilerden kurtulmak için ara ara boyun egzersizleri yapmak gerekiyor. Her yarım saatte de bir de çalışmaya ara vererek çalıştığınız ortamda dolaşmak hastalık riskini azaltma da size yardımcı olabilir.

06 Temmuz 2018 Cuma 20:06
Oturarak çalışıyorsanız bunları mutlaka yapın

Teknoloji geliştikçe iş dünyasında bilgisayar kullanımı da daha yaygın bir hale geliyor. Masa başı işler ile uğraşmak durumunda olanlar ise sürekli olarak sağlık problemlerinden şikayetçi oluyorlar. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalarda, gelişmiş ve gelişme sürecinde olan ülkelerde çalışanların %85’lik büyük bir kısmının oturarak çalıştığı belirtiliyor. Yapılan araştırmalara göre, uzun süre boyunca ayağa kalkmadan çalışan kişilerin her yarım saatte bir ayağa kalkarak hareket etmesi gerekiyor.

Uzun süre boyunca masa başından kalkmadan çalışan kişiler hareketsizlikten dolayı boyun ve sırt bölgesinde ciddi ağrılar yaşıyorlar. Ağrılar ilk dönemlerde çok şiddetli olmasa da ilerleyen zamanlarda kişiyi iş yapamayacak hale getirebiliyor. Sabit şekilde oturarak çalışan kişilerin boyun fıtığına yakalanma riskleri de bir hayli yüksek oluyor.

SPOR YAPMAYI İHMAL ETMEYİN

Oturduğunuz yerde ufak boyun egzersizleri yaparak kendinizi bu tür risklerden koruyabilirsiniz. Ayrıca en az yarım saatte bir kalkıp ofiste dolaşarak da hastalık riskini düşürebilirsiniz. Mesai saatleri içerisinde sürekli aynı pozisyonda oturarak çalışıyorsanız sürekli olarak bu egzersizleri tekrar etmeniz gerekiyor.

Mesai saatleri dışında da spora vakit ayırmanız önemli bir koruma faktörü sağlıyor. Sporu bir alışkanlık haline getirirseniz ofiste çalışırken egzersiz yapmanıza bile gerek kalmayabiliyor. Bütün gün hareketsiz çalıştıktan sonra spora vakit ayırarak günün halsizliğini vücudunuzdan atabilirsiniz. Spor aynı zamanda diğer hastalıklara da iyi gelebilen bir aktivitedir.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 20:06
  1. Ağrı
  2. masa başı
  3. oturarak çalışma
  4. sırt ağrısı

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