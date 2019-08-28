0553 313 94 23

Otoyu faizsiz tercih ettiler, sektörü büyüttüler

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, faizsiz alımlara rağbetin arttığını belirterek, Elbirliği Sistemi ile 2019 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 5 bin kişinin otomobil sahibi olduğunu ve sistemin yüzde 50 büyüdüğünü açıkladı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:36
Otoyu faizsiz tercih ettiler, sektörü büyüttüler

 Yeni Akit  Ekonomi 

Konut satışlarında yaşanan daralmadan çıkış yolu arayan sektör temsilcilerinin aksine 29 yıl önce geliştirdiği Elbirliği sistemi ile faizsiz alışveriş kapısını açan Eminevim’i yurt geneline yayma başarısı gösteren Emin Üstün, Emin Grup’un bir diğer lokomotif şirketi olan Eminotomotiv’in faaliyetlerinde de bir hareketlilik yaşandığını dile getirdi.

29 yıllık başarı

Genel olarak otomobil satışlarındaki durgunluğa dikkat çeken Emin Üstün, sektörde faizden kaynaklı yaşanan daralmaya karşılık, faizsiz sistemle yapılan alımlarda hızlı bir artış yaşandığını dile getirdi.

Temmuz ayında yüzde 63’lük düşüşün otomotiv sektörü için büyük bir kan kaybı olduğunu söyleyen Üstün, “Faizsiz uygulamaya dayanan Elbirliği Sistemi’nde ise geride kalan 6 ayda yüzde 50’lik bir büyüme kaydetti. Özellikle kredi faiz oranlarının satın alınacak ev veya otomobil maliyetini artırması, alım gücü düşük ailelerin Elbirliği Sistemi’ne ilgisini daha da artırdı. 29 yıldır Eminevim ve Eminotomotiv tarafında başarıyla uygulanan sistem, konut sektöründen sonra otomotiv sektöründe de ciddi bir alternatif haline geldi” şeklinde konuştu.

6 ayda 12 bin başvuru

Sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Elbirliği Sistemi’nin konut sektörünün yanında otomotiv sektöründe de büyüdüğüne dikkat çekerek şunları söyledi: “İstatistiklere baktığımızda otomobil satışlarında belirgin bir düşüş yaşanıyor. Özellikle son aylarda sektör daraldı, Temmuz ayında ise yüzde 63’lük bir düşüş yaşandı. KDV ve ÖTV indirimlerinin kaldırılması durağanlıkta etkili olsa da araç sahibi olmak isteyen orta gelirli ailelerin de alım gücü faiz oranları nedeniyle oldukça düştü. Buna karşılık 29 yıl önce kurduğumuz Elbirliği Sistemi ise gördüğü ilgiyle günümüzün en başarılı satın alma formülü haline geldi. 145 bin aile bu sistemle ev ve otomobil sahibi oldu. Özellikle otomotiv sektöründeki satışlarda yaşanan durağanlığa rağmen Eminotomotiv’e gelen başvuruların sayısı 2018 yılının ilk yarısına göre 2019’da yüzde 50 arttı. Ayrıca yılın ilk 6 ayında araç teslimatları sayısı 5 bin kişiyi geçti. Elbirliği ile araç almak isteyenlerin yaptığı başvuru sayısı ise 2019’un ilk 6 ayında 12 bini aşmış durumda. Bu veriler de insanlarımızı faiz yükünden kurtaran sistemimizin başarısını ortaya koyuyor.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:36
  1. Konut satışları
  2. Elbirliği sistemi
  3. Eminevim
  4. Emin Üstün
  5. Emin Grup
  6. Eminotomotiv
  7. faizsiz sistem
  8. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün
  9. konut sektörü
  10. KDV ve ÖTV indirimleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağlar’ın çevre koruma ekipleri iş başında
    1. Bağlar’ın çevre koruma ekipleri iş..
    2. Mardin, Şırnak ve Batman'da terör..
    3. Teknosa ve Monster’dan oyunu büyüten..
    4. Anlaşma tamam! Manuel Fernandes..
    5. Anadolu'da ilk sentetik boyayı..
    6. Giresun'da 3 ayrı trafik kazası: 4..
    7. “Çobankale kazıları tarihimize ışık..
    8. Başkan Say, yeni hizmet binası..
    9. İşgücü girdi endeksleri açıklandı
    10. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Okul..
    11. Bacak inceltici önemli egzersizler
    12. TCMB'nin resmi rezerv varlıkları..
    13. Küçük kardeşlerin bisiklet hayali emek..
    14. İskele YİBO mezunları yarım asır sonra..
    15. Ekonomik güven endeksi arttı
    16. Ankara’da otomobil tarlaya uçtu: 2..
    17. 10 yılda 7,32 milyar dolarlık inşaat..
    18. Akıllı telefon beklerken, paketten su..
    19. Antalya’da 5 kaçak avcı yakalandı
    20. Esenyurt’ta terör operasyonu kamerada
    21. Periler kupayla başlıyor
    22. 'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste..
    23. Bylock kullanıcısı tutuklandı
    24. Japonya’da sel felaketi: 1 ölü, 2..
    25. Üretici mısır fiyatlarının..
    26. Aydın Büyükşehir ilk hafta Vakıfbank..
    27. Metruk bina uyuşturucu yuvası çıktı
    28. Üretim ve ihracat hamlesi devam ediyor
    29. Akhisar Belediye Basketbol, yeni sezon..
    30. Kulak zarı delinmesine dikkat
    Cübbeli Ahmet Hoca o mesajı paylaştı: 'Ben koyu solcuyum ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca o mesajı paylaştı: 'Ben koyu solcuyum ama...'
    Acun Ilıcalı'nın kanalına giden Ahmet Hakan işi kaptı!
    Acun Ilıcalı'nın kanalına giden Ahmet Hakan işi kaptı!
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog