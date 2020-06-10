Otoyollar tamamlanıyor şehirler yakınlaşıyor

Corona virüs (Covid-19) kısıtlamasının gevşetilmesinin ardından tatil bölgelerine kaçış başladı. İzmir bölgesinden Antalya’ya gitmeyi planlayanlar İzmir-Antalya otoyolunun tamamlanması ile 7 saatlik mesafeyi 3 saatte aşabilecek.

İzmir-Antalya 3 saat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin iki turizm merkezi İzmir ve Antalya’yı birbirine bağlayacak otoyol projesinde, 163 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu ayağının ihalesine 11 Haziran’da çıkılacağını belirtti.

Projenin 140 kilometre otoyol ve 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere, toplam 163 kilometre olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Bölge için büyük öneme sahip Aydın-Denizli Otoyolu ile sonraki etaplarda ihaleleri yapılacak Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla İzmir ile Antalya arasındaki mevcut 580 kilometre devlet yolu ile 6-7 saat süren seyahat, 440 kilometre otoyolla 3 saate inecek. Aydın-Denizli Otoyolu Projesi, Aydın ve Denizli kent merkezlerini birbirine bağlamanın yanı sıra Pamukkale ve Efes Antik Kenti gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracak. Bu sayede Ege Bölgesi’ndeki turizm, tarım ve ticaret bölgelerine güvenli ve konforlu kara yolu ulaşımı sağlanmış olacak.”

İstanbul-İzmir 3,5 saat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul-İzmir Otoyolu ise son etabının açılmasıyla iki şehir arasındaki yolculuğu 3,5 saate düşürdü. 11 milyar dolara mal olan otoyolun ülke ekonomisine yakıt ve zaman katkısının 3.5 milyar dolar olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu yol sayesinde turizm, sanayi hızlanacak. Bu otoyolu inşa eden 22 yıl 4 ay süreyle işletecek olan ortak girişim grubunun ödeyeceği tutar 6.3 milyar lira. Devletin kasasından bir şey çıkmıyor” dedi.