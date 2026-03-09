  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Her yerde çocuklarını arıyorlar! Gazze’de annelerin bitmeyen acısı Siyonistlerin "Hermes" hayalleri Kirman'da çakıldı! İran 4. casus İHA'yı da avladı Bakan Yumaklı'dan şer odaklarına sert uyarı: "İsrail'in yayılmacı emelleri sınırlarımıza dayandı" İran’dan ‘IRIS Dena’ açıklaması! ABD saldırısında 104 asker öldü Bekir Bozdağ'dan şer odaklarına sert tepki: "Dünya beşten büyüktür, zorbalık düzeni yıkılacak" Haydut Trump'tan küstah tehdit: İran'da bizden onay almayan lider yaşayamaz Fener 90'da güldü İsfahan'da nükleer tesise saldırı: Ciddi hasar meydana geldi Mavi Vatan’ın sarsılmaz pençeleri Karadeniz’de! MSB duyurdu: "Kanatlarımızın rüzgarı dalgalara eşlik etti" Protestolar Repkon’un kapısına dayandı: Soykırımın tedarikçisinden pişkin savunma
Yerel Otoyollar için uyarı geldi! İşte Türkiye genelinde yol durumu
Yerel

Otoyollar için uyarı geldi! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:
Otoyollar için uyarı geldi! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 9 Mart’ta hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 9 Mart 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolunun Çamtepe Kavşağı-Tarsus Batı Kavşağı Kesimi 2-5.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46.km.leri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı Yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılmış olup, ulaşım alternatif yollardan sağlanmaktadır.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Torbalı-Ödemiş yolunun 48-60.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Tokat-Niksar yolunun 3-8.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Balıkesir-Akhisar yolunun 9.km.sinde Pamukçu Kavşağı üstgeçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2-4.km.leri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Eceabat-Abide yolunun 9-10.km.leri arasında meydana gelen deniz tahribatı nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Van-Erciş yolunun 55-56.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Tirebolu-Doğankent yolunun 27-28.km.leri arasında yol şevi temizliği ve çelik ağ onarım çalışması nedeniyle yol kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

O otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü olacak! İşte yurt genelinde yol durumu
O otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü olacak! İşte yurt genelinde yol durumu

Gündem

O otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü olacak! İşte yurt genelinde yol durumu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23