Otoyollar için uyarı geldi! İşte Türkiye genelinde yol durumu
Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 9 Mart’ta hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…
Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 9 Mart 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.
İşte Türkiye genelinde yol durumu:
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolunun Çamtepe Kavşağı-Tarsus Batı Kavşağı Kesimi 2-5.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Polatlı-Ankara yolunun 44-46.km.leri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı Yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılmış olup, ulaşım alternatif yollardan sağlanmaktadır.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.
Torbalı-Ödemiş yolunun 48-60.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
Tokat-Niksar yolunun 3-8.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Balıkesir-Akhisar yolunun 9.km.sinde Pamukçu Kavşağı üstgeçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2-4.km.leri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
Eceabat-Abide yolunun 9-10.km.leri arasında meydana gelen deniz tahribatı nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Van-Erciş yolunun 55-56.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
Tirebolu-Doğankent yolunun 27-28.km.leri arasında yol şevi temizliği ve çelik ağ onarım çalışması nedeniyle yol kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.