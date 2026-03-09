Ayrıntıya dikkat: Sivilceler neden aynı yerde çıkar? Sivilcelerin sebebi meğer buymuş
Sivilcelerin sürekli aynı bölgede çıkması gerçekten bir nedene bağlı bir olay değilmiş meğer...
Uzmanlara göre ciltte tekrarlayan aknelerin arkasında hormonlar, yanlış cilt bakımı ve günlük alışkanlıklar gibi birçok neden bulunuyor. İşte sivilcelerle ilgili ilginç bilgiler…
Birçok kişi sivilcelerinin sürekli aynı bölgede çıkmasından şikâyet eder. Dermatoloji uzmanlarına göre bu durum cildin verdiği önemli bir sinyal olabilir. Özellikle yüzün belirli bölgelerinde tekrarlayan sivilceler, hormon değişimlerinden yanlış kozmetik ürün kullanımına kadar farklı sebeplerle ortaya çıkabiliyor.
Uzmanlar, sivilcenin çıktığı bölgenin bazen vücuttaki iç dengeler hakkında ipucu verdiğini belirtiyor. Peki, sivilceler neden aynı yerde tekrar tekrar çıkar? İşte uzmanların dikkat çektiği nedenler...
1. Hormon Dalgalanmaları Özellikle çene ve çene hattında çıkan sivilceler çoğu zaman hormon değişimleriyle ilişkilidir. Adet dönemi, stres veya hormonal düzensizlikler bu bölgede akne oluşumunu tetikleyebilir.
2. Yanlış Cilt Temizliği Cildin yeterince temizlenmemesi veya gözenekleri tıkayan ürünlerin kullanılması, aynı bölgede tekrar eden sivilcelere neden olabilir.
3. Telefon ve El Teması Telefonun yüzle sürekli temas etmesi ya da gün içinde yüzün sık sık elle dokunulması bakterilerin cilde taşınmasına yol açabilir.
4. Gözeneklerin Sürekli Tıkanması Yağlı makyaj ürünleri ve komedojenik kremler gözeneklerin tıkanmasına neden olarak aynı noktada sivilce oluşumunu tetikleyebilir.
5. Stres ve Uyku Düzeni Stres hormonlarının artması yağ üretimini artırabilir. Bu durum özellikle alın ve çene bölgesinde tekrarlayan aknelere yol açabilir.
6. Beslenme Alışkanlıkları Aşırı şekerli ve yağlı besinlerin tüketimi ciltteki yağ üretimini artırarak sivilce oluşumunu tetikleyebilir.
7. Sivilceyi Sıkmak Uzmanlara göre en sık yapılan hatalardan biri sivilceleri sıkmak. Bu durum hem enfeksiyon riskini artırıyor hem de aynı bölgede yeni sivilcelerin oluşmasına zemin hazırlıyor.
Dermatologlar, tekrarlayan sivilceler için gelişigüzel ürün kullanmak yerine bir uzmana danışılmasını öneriyor. Düzenli cilt temizliği, doğru ürün seçimi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ciltteki akne oluşumunu azaltmada önemli rol oynuyor.
