Otoyolda ters yönde ilerleyen koyun İstanbul trafiğini durdurdu
İstanbul’da Şile Yolu’nda ters yönde ilerleyen sahipsiz bir koyun sürücülere zor anlar yaşattı. Olay anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken trafik durma noktasına geldi.
Sabah saatlerinde Şile Yolu Üsküdar istikametinde otoyola çıkarak ters istikamette yürüyen koyunu gören sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Trafik akışını tehlikeye düşüren koyun, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, sahipsiz koyunun ters yöne doğru araçların arasında ilerlediği anlar yer alırken trafiğin koyun yüzünden durduğu görüldü.