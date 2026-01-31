Otoyolda tehlikeli inat: Ters şeritte ilerledi, ceza yedi

  • İSTANBUL
Gündem

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Bursa Kuzey Gişeleri’nde ters şeride girerek ilerleyen hafif ticari araç, trafik güvenliğini tehlikeye attı. Kameralara yansıyan görüntüler sonrası jandarma ekipleri sürücüye ceza uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç Bursa Kuzey Gişeleri'nden İstanbul istikametine giriş yaptıktan kısa süre sonra aynı gişeden yeniden geçiş yaparak bu kez ters şeritten Bursa istikametine doğru seyretmeye başladı.

 

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren o anlar güvenlik kameralarınca tespit edildi.
Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-H ve 34/B maddeleri kapsamında 14 bin 929 lira idari işlem uygulandı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamu düzeni ve trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü eylemle mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

ASFALT CANAVARI

Ehliyeti ömür boyu iptal edilip,arabasıda hurdaya gönderilmeliydi. Para cezasıyla trafik terörü önlenmez.
