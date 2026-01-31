  • İSTANBUL
Yaşam

Yolcu epilepsi nöbeti geçirdi! Halk otobüsünde korku dolu anlar

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren 60 yaşındaki yolcu, oturduğu koltuktan düşerek yaralandı

Mardin’de özel halk otobüsünde yaşanan olay paniğe neden oldu. Olay, saat 12.00 sıralarında kırsal Eymirli Mahallesi Gökçe Kavşağı’nda meydana geldi. Özel halk otobüsünde yolculuk yapan Veysi Y., epilepsi nöbeti geçirdi. Durumu fark eden diğer yolcular yardım etmeye çalışırken, otobüs şoförü 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Veysi Y.’yi Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Veysi Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

 

Görüntüler kameraya yansıdı

Bu sırada olay, özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Veysi Y.’nin nöbet geçirerek koltuktan yere yığıldığı ve diğer yolcuların müdahale ettiği anlar yer aldı.

