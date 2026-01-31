İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Uludağ açıklaması: Mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Bugün saat 11.08 sıralarında, Bursa ilimiz Osmangazi ilçesi Uludağ 1. Oteller bölgesinde telesiyej arızası olduğu ve 51 kişinin mahsur kaldığı ihbarı alınmış. Olayda mahsur kalan 51 kişi, profesyonel ekiplerimiz tarafından yapılan hassas kurtarma çalışmaları sonucunda güvenli bölgeye alınmıştır" ifadelerini kullandı.
