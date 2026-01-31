  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Uludağ açıklaması: Mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı
Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Uludağ açıklaması: Mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Uludağ açıklaması: Mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Bugün saat 11.08 sıralarında, Bursa ilimiz Osmangazi ilçesi Uludağ 1. Oteller bölgesinde telesiyej arızası olduğu ve 51 kişinin mahsur kaldığı ihbarı alınmış. Olayda mahsur kalan 51 kişi, profesyonel ekiplerimiz tarafından yapılan hassas kurtarma çalışmaları sonucunda güvenli bölgeye alınmıştır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 11.08 sıralarında, Bursa ilimiz Osmangazi ilçesi Uludağ 1. Oteller bölgesinde telesiyej arızası olduğu ve 51 kişinin mahsur kaldığı ihbarı alınmış.

Olayda mahsur kalan 51 kişi, profesyonel ekiplerimiz tarafından yapılan hassas kurtarma çalışmaları sonucunda güvenli bölgeye alınmıştır"

