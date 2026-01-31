Tempoyu Kaçırma! Hayatın Ritmi: Tempo Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı

Tempo kelimesi, günlük hayatta ve akademik alanlarda sıklıkla karşılaşılan, kökeni Antik döneme dayanan bir terimdir. Latincede "zaman" anlamına gelen bu kelime, Türkçede bir eylemin ilerleme hızını, ritmini veya süresini belirtmek için kullanılır. Tempo kelimesi ne anlama gelir sorusunun en temel cevabı ise "hız" veya "sürat"tir. Tempo kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olarak hız, ritim, sürat, ahenk, dizem ve tartım gibi sözcükler sıralanabilir.

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre Tempo kelimesi kullanıldığı bağlama göre farklı anlamlar kazanır. Genel TDK sözlük anlamı, bir hareketin veya eylemin belirli bir süre içinde tekrarlanma biçimi ve hızıdır. Bu tanım, bir sürecin gelişim evresini ve bu evrelerdeki ilerleme sürecini de kapsar.

Müzik ve Sporda Tempo Kullanımı

Tempo kelimesi, özellikle müzik ve spor dallarında terim anlamıyla öne çıkar. Müzikte tempo, bir şarkının çalınma ve söylenme hızını ifade eder; yani ezginin ritmini ve akışını belirler. Örneğin, bir şarkıya hep birlikte "tempo tutmak" ifadesi, ritme uyum sağlamak anlamına gelir.

Spor dallarında ise tempo, sporcuların esneme, ısınma hareketlerini veya antrenmanlarını belli bir hızda ve süreklilikte yapmasını tanımlar. Bu bağlamda, "hafif tempolu koşu" gibi ifadeler, hareketin düşük bir hızda ve düzenli bir ritimle yapıldığını gösterir. Tempo TDK sözlük anlamı, bu özel kullanımlarda hızın yanı sıra süreklilik ve düzenlilik kavramlarını da içerir. Bu kelime ayrıca "Aynı tempoyu yakalamak," "Tempoyu yüksek tutmak" veya "Temposuz yürüyüş" gibi kalıp ifadeler içerisinde de yaygın olarak kullanılır.