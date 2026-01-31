  • İSTANBUL
Bu yöntemi devreye almalısınız! Su tüketimiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar! Günde kaç bardak su içilir?
Bu yöntemi devreye almalısınız! Su tüketimiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar! Günde kaç bardak su içilir?

Su içmenin tüm detaylarını uzman isim tek tek olumlu-olumsuz noktalarıyla masaya yatırdı ve herkesi bilgilendirdi...

Bu yöntemi devreye almalısınız! Su tüketimiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar! Günde kaç bardak su içilir?

Su sağlıklı yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alsa da uzmanlar tarafından, her birey için aynı miktarda tüketilmesinin doğru olmadığını, özellikle kısa sürede aşırı su içmenin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ve suyun ancak doğru kişide, doğru miktarda fayda sağladığını ifade edildi.

Foto - Bu yöntemi devreye almalısınız! Su tüketimiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar! Günde kaç bardak su içilir?

Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Dahiliye Bölümü’nden Uzm. Dr. Erbil Çümen, su tüketimiyle ilgili toplumda doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti. Suyun sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı olarak görüldüğünü belirten Çümen, "Vücudumuzun yaklaşık dörtte üçünün su olduğunu boşuna dile getirmiyoruz. En sık duyduğumuz cümlelerden biri "Ne kadar çok su içersen o kadar sağlıklısın." Oysa bu düşünce her zaman doğru değil. Gereğinden fazla su içmek, özellikle kısa sürede çok miktarda alındığında vücutta ciddi sorunlara yol açabiliyor. Aşırı su tüketimi, kandaki tuz dengesini bozarak baş dönmesi, bulantı, hatta bilinç kaybına kadar gidebilen tablolara neden olabiliyor. Su, her gün kullanmak zorunda olduğumuz bir ilaç gibi düşünülmelidir; doğru kişide, doğru miktarda fayda sağlar. En sağlıklı yaklaşım, vücudu dinlemek, aşırıya kaçmamak ve varsa hastalıklara göre su tüketimini doktor önerisiyle düzenlemektir" dedi.

Foto - Bu yöntemi devreye almalısınız! Su tüketimiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar! Günde kaç bardak su içilir?

Özellikle yaşlılarda katabolizma bazı hormon dengelerinin değişmesi nedeniyle susama hissi azalttığını ifade eden Çümen, "Yani kişi susamadığını düşünse bile vücudu susuz kalmış olabilir.

Foto - Bu yöntemi devreye almalısınız! Su tüketimiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar! Günde kaç bardak su içilir?

Bu nedenle 'canım su istemiyor' demek, yeterince su aldığınız anlamına gelmez. Öte yandan gün boyu sürekli su içen, şişesini elinden düşürmeyen bazı kişilerde de farkında olmadan fazla su alımı görülebilir.

Foto - Bu yöntemi devreye almalısınız! Su tüketimiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar! Günde kaç bardak su içilir?

Hatta su zehirlenmesi dahi yaşayabilirler. Burada önemli olan dengeyi yakalamaktır" şeklinde konuştu.

Foto - Bu yöntemi devreye almalısınız! Su tüketimiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar! Günde kaç bardak su içilir?

Çümen, Çay ve kahve su içerir ama fazla tüketildiklerinde vücuttan su atımını artırırlar. Yani "nasıl olsa çay içiyorum" diyerek su içmemek doğru bir yaklaşım değildir. Su tüketimimize göre idrar rengimiz değişir, ancak koyu idrar az su içtiğimizi, açık renk idrar çok ya da yeterli su içtiğimizi her zaman göstermeyebilir.

Foto - Bu yöntemi devreye almalısınız! Su tüketimiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar! Günde kaç bardak su içilir?

Bu konuda genelleme yapmak mümkün değildir" diye konuştu.

Foto - Bu yöntemi devreye almalısınız! Su tüketimiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar! Günde kaç bardak su içilir?

Böbrek taşı olan kişilerde yeterli su içmesinin çok önemli olduğunu belirten Çümen, "Ancak kalp yetmezliği, ileri böbrek hastalığı veya karaciğer sirozu olan hastalarda fazla su içmek, vücutta su toplanmasına, nefes darlığına ve hastaneye yatışlara neden olabilir.

Foto - Bu yöntemi devreye almalısınız! Su tüketimiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar! Günde kaç bardak su içilir?

Bu hastalarda su miktarı mutlaka doktor tarafından bireysel olarak değerlendirilip belirlenmelidir" ifadelerini kullandı.

Foto - Bu yöntemi devreye almalısınız! Su tüketimiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar! Günde kaç bardak su içilir?

Çümen son olarak, "Su ihtiyacı kişiye göre değişir. Yaş, kilo, günlük hareket miktarı, terleme, gebelik, emzirme ve hatta yaşanılan şehir bile bu ihtiyacı etkiler. Sıcak bölgelerde yaşayan bir kişiyle serin bir şehirde yaşayan bir kişinin su ihtiyacı aynı değildir. Bu yüzden tek bir rakam herkese uymaz" dedi.

