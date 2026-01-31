  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türk İHA'larını vurmak için Tholos'u devreye alıyorlar Bu yöntemi devreye almalısınız! Su tüketimiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar! Günde kaç bardak su içilir? Kayıklar limanda kaldı! Poyraz balıkçıları vurdu Kim olduğu ortaya çıktı yeni eldivenin... Cordoba'dan sevgilerle! Beşiktaş'a Kolombiyalı kaleci Devreye alıyorlar tüm detayları... Lookman'a Nkunku tehdidi! Fenerbahçe koz çekti Kuraklıkla boğuşuyordu! O şelale 2 yıl sonra yeniden akmaya başladı Dersler çakılı kaldı hep listelerde... Sömestır bitti, okul zamanı… Çocukların biyolojik saati nasıl ayarlanır? Çelik Kubbe iddiası sonrası apar topar İsrail'den yardım istediler! 140 milyon avroluk helikopterler pistte çakılı kaldı Epstein Trump’a baskı davası: İsrail ABD’yi Epstein ile köle yaptı İşte bu hiç beklenmiyordu: Duygusal hafıza direniyor: Alzheimer'da ribot kanunu
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Kayıklar limanda kaldı! Poyraz balıkçıları vurdu
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kayıklar limanda kaldı! Poyraz balıkçıları vurdu

Zonguldak’ta etkili olan poyraz sebebiyle bazı balıkçılar denize açılamadı. Hava muhalefeti avı olumsuz etkilerken, balık tezgâhlarında fiyatlar dikkat çekti.

#1
Foto - Kayıklar limanda kaldı! Poyraz balıkçıları vurdu

Zonguldak’ta olumsuz hava şartları balıkçılığı sekteye uğrattı.

#2
Foto - Kayıklar limanda kaldı! Poyraz balıkçıları vurdu

Kentteki hava muhalefeti balıkçıları da etkiledi. Küçük kayık sahipleri, poyraz nedeniyle balık avlamak için denize açılamadı.

#3
Foto - Kayıklar limanda kaldı! Poyraz balıkçıları vurdu

Balıkçı tezgahlarında istavrit 200 lira, mezgit 400 lira, uskumru 250 lira, barbun 400 lira, zargana 400 lira, çupra 350 lira, levrek 350 liradan satışa sunuldu.

#4
Foto - Kayıklar limanda kaldı! Poyraz balıkçıları vurdu

Zonguldak’ta 45 yıldır balıkçılık yapan Kadir Ercan Düzer, son dönemdeki hava muhalefetinin balık avını olumsuz etkilediğini belirterek, "Poyraz nedeniyle kayıklar denize açılamadı. Bu sene balık olmadı ama Allah hamsiyi, istavriti verdi. Yaklaşık 5 aydır hamsi satıyoruz. Bunun yanında mezgit, istavrit, barbun da var. Hamsi bitti, peşine istavrit patladı. Tekneler çıkabiliyor ama kayıklar çıkamıyor. Salı-çarşambaya kadar hava esecek, ondan sonra biraz açacak. Ramazan ayı da geliyor, ramazan ayı bereketiyle geliyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rudaw'ın kirli oyunu elinde patladı: Kürt teyze Türk askerine kalkan oldu!
Gündem

Rudaw'ın kirli oyunu elinde patladı: Kürt teyze Türk askerine kalkan oldu!

PKK / YPG terör örgütünün yayın organı gibi hareket eden Rudaw, Kuzey Irak'ta Türk askerini kötülemek için mikrofon uzattığı Kürt kökenli te..
CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar!
Gündem

CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar!

Yıllardır emekli üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan CHP, ikiyüzlü siyasetinde zirve yaptı. En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıka..
YPG ile mutabakata varılmıştı... Suriye'den ilk açıklama!
Gündem

YPG ile mutabakata varılmıştı... Suriye'den ilk açıklama!

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan mutakabat sonrası yaptığı açıklamada, ülk..
Trump'tan İran açıklaması
Gündem

Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump bir basın açıklaması yaparak ''Umarım İran'la anlaşırız. Anlaşmaya varamazsak ne olacağını göreceğiz.' dedi...
Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"
Gündem

Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"

İstanbul’un kalbi Kadıköy’de hayata geçirilmesi planlanan cami projesi, malum çevreleri yine rahatsız etti. CHP zihniyetinin "yeşil alan" ma..
Sıcak saatler! Saldırı başladı
Dünya

Sıcak saatler! Saldırı başladı

Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Rusya, Sumi'ye saldırı düzenledi" ifadeleri kullanıldı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23