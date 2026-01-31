Her şey saniyeler içinde oldu! Facianın eşiğinden dönüldü
Şanlıurfa’da yağmur sırasında bir evin damını çevreleyen duvar park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda araç hasar görürken yoldan geçen bir kişi son anda kurtuldu.
Şanlıurfa’da öğle saatlerinde etkili olan yağmur sırasında tehlikeli bir olayı yaşandı. Olay, öğle saatlerinde Dede Osman Mahallesi’nde meydana geldi. Kentte etkili olan yağmur sırasında, park halindeki 33 KS 636 plakalı otomobilin üzerine tek katlı bir evin damını çevreleyen duvar devrildi. Otomobilin üzerine düşen briketler nedeniyle araçta hasar oluştu.
Bu arada olay, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, olay sırasında yoldan geçen bir kişinin son anda kurtulduğu görüldü.