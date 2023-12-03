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Sosyal Medya Otoyolda 192 km hız yapan tır şoförü tepki çekti! Milletin canını hiçe saydı, utanmadan video çekti
Sosyal Medya

Otoyolda 192 km hız yapan tır şoförü tepki çekti! Milletin canını hiçe saydı, utanmadan video çekti

Yeniakit Publisher
2023-12-03 13:07:00 -

Otoyolda 192 kilometre hıza çıkan yüklü tır kamyon şoförü tepki çekti.

Yunus Emre Mızrak isimli tiktok hesabından paylaşım yapan tır şoförü çift şeritli yolda yaptığı hızı ‘ölürsek ölürüz kralını tanımayız’ diyerek gösterdi.

Sosyal medyada binlerce yorum alan Yunus Emre Mızrak isimli şahıs başkalarının canını hiçe saydı.

Diyarbakır Mersin arasındaki yolu 200 kilometreye varan bir hızla kateden tır şoförü yüzlerce kişinin canını tehlikeye attı. İşte o görüntüler…


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