Otoyol gişesine çarpan otomobil alev aldı İzmir'de otoyol gişelerindeki bariyer duvarına çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İzmir-AydınOtoyolu Işıkkent Gişeleri mevkisinde plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil, gişelerden geçtiği sırada duvara çarparak alev aldı. İtfaiyenin söndürdüğü enkaza dönen otomobildeki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otomobilden çıkarılan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Öte yandan, otomobili isminin Sedat olduğu ileri sürülen 16 yaşında bir gencin kullandığı ve aracı ailesinden izinsiz olarak kullandığı iddia edildi. Polis ve jandarma ekipleri, otomobilin parçalarının yayıldığı geniş bir alanda güvenlik önlemi aldı.

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