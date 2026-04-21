Otoparka uçak düştü!

ABD'de küçük bir uçak oto parça mağazası otoparkına düştü.

ABD’nin Güney Kaliforniya bölgesinde küçük bir uçak, pazartesi günü bir oto yedek parça mağazasına ait otoparka düştü. Yetkililer, kazada pilotun ağır yaralandığını açıkladı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, ihbarın “O’Reilly” oto parça mağazasından geldiğini bildirdi.

70 yaşındaki pilotun uçaktan çıkarılarak yakın bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Yetkililer, uçakta pilot dışında kimsenin bulunmadığını ve başka yaralanma yaşanmadığını ifade etti.

Yerel medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın otoparkta ters dönmüş halde olduğu, park halindeki araçlara birkaç metre mesafede bulunduğu ve ön kısmının tamamen parçalandığı görüldü.

Ayrıca uçağın bölgedeki yüksek gerilim hatlarına çarptığı, bu nedenle polis ekiplerinin olası risklere karşı çevredeki iş yerleri ve evleri tahliye ettiği aktarıldı.